В России набирает обороты работа по исламскому банкингу, заявил Хуснуллин

В России продолжается и набирает обороты работа по исламскому банкингу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

2026-04-17T18:22+0300

МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. В России продолжается и набирает обороты работа по исламскому банкингу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В пятницу состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026". "Продолжаем работу по исламскому банкингу, все больше набирает обороты эта работа, она важнейшая для организации взаиморасчетов, для того, чтобы было лучше, чтобы увеличить товарообмен, в том числе между странами", - сказал Хуснуллин. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13-15 мая.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

россия, финансы, рф, казань, марат хуснуллин