В России набирает обороты работа по исламскому банкингу, заявил Хуснуллин - 17.04.2026, ПРАЙМ
В России набирает обороты работа по исламскому банкингу, заявил Хуснуллин
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. В России продолжается и набирает обороты работа по исламскому банкингу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В пятницу состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026". "Продолжаем работу по исламскому банкингу, все больше набирает обороты эта работа, она важнейшая для организации взаиморасчетов, для того, чтобы было лучше, чтобы увеличить товарообмен, в том числе между странами", - сказал Хуснуллин. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13-15 мая.
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. В России продолжается и набирает обороты работа по исламскому банкингу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В пятницу состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026".
"Продолжаем работу по исламскому банкингу, все больше набирает обороты эта работа, она важнейшая для организации взаиморасчетов, для того, чтобы было лучше, чтобы увеличить товарообмен, в том числе между странами", - сказал Хуснуллин.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13-15 мая.
Флаг Узбекистана - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Президент Узбекистана подписал закон об исламском банкинге
28 марта, 20:50
 
РОССИЯФинансыРФКАЗАНЬМарат Хуснуллин
 
 
