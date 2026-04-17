https://1prime.ru/20260417/khusnullin-869239337.html
В России набирает обороты работа по исламскому банкингу, заявил Хуснуллин
2026-04-17T18:22+0300
россия
финансы
рф
казань
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4fd3e8b2c26c96998448a273d267334.jpg
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. В России продолжается и набирает обороты работа по исламскому банкингу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В пятницу состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026". "Продолжаем работу по исламскому банкингу, все больше набирает обороты эта работа, она важнейшая для организации взаиморасчетов, для того, чтобы было лучше, чтобы увеличить товарообмен, в том числе между странами", - сказал Хуснуллин. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13-15 мая.
рф
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_652ea471de3ef5a9779eef6969b3e38f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
