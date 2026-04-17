Конфликт на Ближнем Востоке может усилить интерес к Северному морскому пути - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260417/konflikt-869227245.html
Конфликт на Ближнем Востоке может усилить интерес к Северному морскому пути
2026-04-17T07:13+0300
2026-04-17T07:13+0300
экономика
мировая экономика
ормузский пролив
иран
ближний восток
сергей лавров
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869227245.jpg?1776399184
07:13 17.04.2026
 
Конфликт на Ближнем Востоке может усилить интерес к Северному морскому пути

Генсек ААС Су Бом: конфликт на Ближнем Востоке может усилить интерес к Севморпути

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке и последовавшая за ним блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами могут усилить интерес к Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства Чхве Су Бом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что использование Северного морского пути в нынешней международной обстановке приобретает особое значение. По его словам, надежность этого маршрута в глазах мировых компаний и государств, участвующих в международной торговле, будет возрастать.
"Этот кризис может усилить глобальный интерес к Северному морскому пути в рамках более широких усилий по диверсификации стратегических транспортных коридоров для поставок энергоносителей, удобрений и других сыпучих грузов", - сказал Чхве.
При этом, по его оценке, нагрузка на маршрут вряд ли резко возрастет, поскольку сохраняются серьезные ограничения, включая сезонный фактор, зависимость от ледокольного сопровождения и инфраструктурные проблемы.
"Более реалистичный вывод состоит в том, что Ормузский кризис может повысить стратегическую значимость Северного морского пути, но не превратит его в прямую замену торговых потоков, зависящих от Ормузского пролива", - добавил собеседник агентства.
В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) ранее сообщили, что в операции по блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки кораблей и самолетов.
ВМС США начали 13 апреля блокаду морского трафика, связанного с иранскими портами по обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В Вашингтоне утверждают, что суда, не связанные с Ираном, могут продолжать транзит через пролив, если они не платили Тегерану за проход. Иран официально о введении такой платы не объявлял, но ранее допускал возможность подобных мер.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала