Конфликт на Ближнем Востоке может усилить интерес к Северному морскому пути

2026-04-17T07:13+0300

ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке и последовавшая за ним блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами могут усилить интерес к Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства Чхве Су Бом. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что использование Северного морского пути в нынешней международной обстановке приобретает особое значение. По его словам, надежность этого маршрута в глазах мировых компаний и государств, участвующих в международной торговле, будет возрастать. "Этот кризис может усилить глобальный интерес к Северному морскому пути в рамках более широких усилий по диверсификации стратегических транспортных коридоров для поставок энергоносителей, удобрений и других сыпучих грузов", - сказал Чхве. При этом, по его оценке, нагрузка на маршрут вряд ли резко возрастет, поскольку сохраняются серьезные ограничения, включая сезонный фактор, зависимость от ледокольного сопровождения и инфраструктурные проблемы. "Более реалистичный вывод состоит в том, что Ормузский кризис может повысить стратегическую значимость Северного морского пути, но не превратит его в прямую замену торговых потоков, зависящих от Ормузского пролива", - добавил собеседник агентства. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) ранее сообщили, что в операции по блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки кораблей и самолетов. ВМС США начали 13 апреля блокаду морского трафика, связанного с иранскими портами по обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В Вашингтоне утверждают, что суда, не связанные с Ираном, могут продолжать транзит через пролив, если они не платили Тегерану за проход. Иран официально о введении такой платы не объявлял, но ранее допускал возможность подобных мер.

