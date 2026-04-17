https://1prime.ru/20260417/konflikt-869227245.html
Конфликт на Ближнем Востоке может усилить интерес к Северному морскому пути
2026-04-17T07:13+0300
экономика
мировая экономика
ормузский пролив
иран
ближний восток
сергей лавров
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869227245.jpg?1776399184
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке и последовавшая за ним блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами могут усилить интерес к Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства Чхве Су Бом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что использование Северного морского пути в нынешней международной обстановке приобретает особое значение. По его словам, надежность этого маршрута в глазах мировых компаний и государств, участвующих в международной торговле, будет возрастать.
"Этот кризис может усилить глобальный интерес к Северному морскому пути в рамках более широких усилий по диверсификации стратегических транспортных коридоров для поставок энергоносителей, удобрений и других сыпучих грузов", - сказал Чхве.
При этом, по его оценке, нагрузка на маршрут вряд ли резко возрастет, поскольку сохраняются серьезные ограничения, включая сезонный фактор, зависимость от ледокольного сопровождения и инфраструктурные проблемы.
"Более реалистичный вывод состоит в том, что Ормузский кризис может повысить стратегическую значимость Северного морского пути, но не превратит его в прямую замену торговых потоков, зависящих от Ормузского пролива", - добавил собеседник агентства.
В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) ранее сообщили, что в операции по блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки кораблей и самолетов.
ВМС США начали 13 апреля блокаду морского трафика, связанного с иранскими портами по обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В Вашингтоне утверждают, что суда, не связанные с Ираном, могут продолжать транзит через пролив, если они не платили Тегерану за проход. Иран официально о введении такой платы не объявлял, но ранее допускал возможность подобных мер.
ормузский пролив
иран
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Генсек ААС Су Бом: конфликт на Ближнем Востоке может усилить интерес к Севморпути
