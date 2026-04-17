Какие операции с криптовалютой вскоре окажутся вне закона и чем это грозит

2026-04-17T02:02+0300

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму проект закона "О цифровой валюте и цифровых правах", который одновременно легализует криптовалюту и резко ужесточает контроль за операциями россиян. О том, что будет запрещено и чем грозит нарушение, агентству “Прайм” рассказал управляющий партнер Адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" (K&K Partners) Артемий Куприянов.Законопроект вводит полный запрет на использование криптовалюты для расчетов за товары и услуги внутри страны. Под ограничение попадают все валютные резиденты — граждане России, а также иностранцы с видом на жительство. Исключений не будет. Кроме того, резидентам запретят выдавать займы в криптовалюте и совершать P2P-сделки (продажу или покупку криптовалюты за безналичный перевод на карту) без участия лицензированного участника рынка цифровых валют. Банки при определенных условиях получат право отказывать в переводе, если заподозрят незаконную криптооперацию."Новый закон легализует внешнеторговые крипторасчеты для обхода санкций, но полностью запрещает любые операции с криптовалютой внутри страны вне лицензированных посредников. Штрафы серьезные — до 40% от суммы, и они могут взиматься за каждую незаконную транзакцию. Россиянам, привыкшим к P2P-обменникам, стоит быть особенно внимательными", — предупредил Артемий Куприянов.Законопроект прямо разрешает использование криптоактивов для расчетов по внешнеторговым контрактам между резидентом и нерезидентом. Это сделано для обхода западных санкций в банковской сфере. Фрилансеры, работающие на зарубежные IT-компании и получающие зарплату в криптовалюте, теперь окажутся в "белой" зоне.Нарушение запретов будет означать совершение незаконной валютной операции, что влечет административную ответственность по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ. Штраф за каждое нарушение составит от 20% до 40% от суммы незаконной транзакции. Кроме того, ЦБ и Минфин планируют сделать обязательным уведомление ФНС о фактах открытия криптокошельков. За непредставление такого уведомления грозит штраф до 5 000 рублей за каждый кошелек (по аналогии с зарубежными банковскими счетами).

