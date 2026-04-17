Куба не откажется от импорта топлива, заявил Диас-Канель
Куба не намерена отказываться от импорта топлива, несмотря на санкционное давление, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T23:28+0300
МЕХИКО, 17 апр - ПРАЙМ. Куба не намерена отказываться от импорта топлива, несмотря на санкционное давление, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. "Мы не отказываемся от права, которое у нас есть как у нации, импортировать топливо и от права других наций продавать нам топливо", - сказал Диас-Канель в интервью RT. По словам президента, страна также развивает собственные энергетические ресурсы и увеличивает долю возобновляемых источников энергии. Он указал, что Куба инвестирует в солнечную энергетику, биогаз и биомассу, развивая "электрическую мобильность". Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из государств, продающих или поставляющих нефть Кубе.
Диас-Канель: Куба не откажется от импорта топлива, несмотря на санкции