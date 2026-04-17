Курс юаня остается в легком плюсе к рублю на Московской бирже

Курс китайской валюты к середине торгов пятницы уже лишь слегка прибавляет к рублю, следует из данных Московской биржи. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T14:19+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к середине торгов пятницы уже лишь слегка прибавляет к рублю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,13 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля. Поддержку рублю сейчас оказывает ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе начнут подготовку к пику налоговых выплат апреля, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний вновь вырастет – на 30-40% относительно марта и вдвое относительно февраля. В результате они предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валютной выручки", - добавляет он. "Отметим, что спрос на валюту, по нашим оценкам, на текущий момент не достаточен для балансировки рынка, что на следующей неделе может способствовать закреплению юаня ниже 11 рублей и создает риски отступления китайской валюты к минимумам прошлого года", - прогнозирует Зварич. "Существенного влияния на курсообразование не будет до того момента, когда Минфин не начнет реально скупать юани и золото в ФНБ. Пока же ждем возобновления укрепления рубля из-за повышенного притока валютной выручки и пробоя юанем сильной поддержки 11 рублей", - добавляет Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Спекулянты же на отечественном валютном рынке очень слабы и не могут формировать курс, опираясь, в частности, только на новости, заключает он.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

