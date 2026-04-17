Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России не делала запрос в военкомат - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260417/kuzbass-869224127.html
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России не делала запрос в военкомат
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России не делала запрос в военкомат - 17.04.2026, ПРАЙМ
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России не делала запрос в военкомат
Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала РИА Новости, что не делала запрос в военкомат. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T03:11+0300
2026-04-17T03:11+0300
общество
кемеровская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869224127.jpg?1776384683
КЕМЕРОВО, 17 апр - ПРАЙМ. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала РИА Новости, что не делала запрос в военкомат. Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Ранее супруга Асылханова в беседе с РИА Новости говорила, что считает, что ее муж не мог без предупреждения вернуться в зону боевых действий. Также Валерия сообщала, что ждет ребенка. "Я туда (в военкомат - ред.) не ходила, но я думаю, полиция все равно туда обращались в любом случае. Они там все, наверное, на уши подняли. Лично сама - нет (не делала запрос)", - заявила Асылханова в ответ на вопрос РИА Новости, обращалась ли она в военкомат по поводу пропажи мужа. Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
кемеровская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , кемеровская область, владимир путин
Общество , Кемеровская область, Владимир Путин
03:11 17.04.2026
 
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России не делала запрос в военкомат

Жена пропавшего в Кемеровской области Героя России Асылханова не делала запрос в военкомат

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 17 апр - ПРАЙМ. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала РИА Новости, что не делала запрос в военкомат.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее супруга Асылханова в беседе с РИА Новости говорила, что считает, что ее муж не мог без предупреждения вернуться в зону боевых действий. Также Валерия сообщала, что ждет ребенка.
"Я туда (в военкомат - ред.) не ходила, но я думаю, полиция все равно туда обращались в любом случае. Они там все, наверное, на уши подняли. Лично сама - нет (не делала запрос)", - заявила Асылханова в ответ на вопрос РИА Новости, обращалась ли она в военкомат по поводу пропажи мужа.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
 
ОбществоКемеровская областьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала