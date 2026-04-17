Жена пропавшего в Кузбассе Героя России не делала запрос в военкомат
Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала РИА Новости, что не делала запрос в военкомат. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T03:11+0300
КЕМЕРОВО, 17 апр - ПРАЙМ. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала РИА Новости, что не делала запрос в военкомат.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее супруга Асылханова в беседе с РИА Новости говорила, что считает, что ее муж не мог без предупреждения вернуться в зону боевых действий. Также Валерия сообщала, что ждет ребенка.
"Я туда (в военкомат - ред.) не ходила, но я думаю, полиция все равно туда обращались в любом случае. Они там все, наверное, на уши подняли. Лично сама - нет (не делала запрос)", - заявила Асылханова в ответ на вопрос РИА Новости, обращалась ли она в военкомат по поводу пропажи мужа.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
