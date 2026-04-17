Лавров рассказал о товарообороте с странами Центральной Азии

Лавров рассказал о товарообороте с странами Центральной Азии - 17.04.2026, ПРАЙМ

Лавров рассказал о товарообороте с странами Центральной Азии

России и странам Центральной Азии удается поддерживать стабильно большой объем товарооборота, несмотря на сложную геополитическую обстановку, рассказал глава... | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T15:33+0300

2026-04-17T15:33+0300

2026-04-17T15:33+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. России и странам Центральной Азии удается поддерживать стабильно большой объем товарооборота, несмотря на сложную геополитическую обстановку, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Несмотря на нынешнюю геополитическую турбулентность, которую мы подробно анализировали сегодня в рамках заседаний (Совета глав МИД - ред.) Содружества независимых государств, нам удается сохранять стабильно высоким товарооборот", - сказал он на встрече с главами МИД стран Средней Азии. Лавров отметил, что в 2025 году объем товарооборота России со странами региона вырос, приблизившись к отметке в 50 миллиардов долларов.

центральная азия

средняя азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, центральная азия, средняя азия, сергей лавров, мид