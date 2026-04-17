ЛСР в первом квартале сократила продажи недвижимости на 24 процента - 17.04.2026, ПРАЙМ
ЛСР в первом квартале сократила продажи недвижимости на 24 процента
2026-04-17T18:35+0300
18:35 17.04.2026
 
ЛСР в первом квартале сократила продажи недвижимости на 24 процента

© РИА Новости . Кирилл КаллиниковРабочие на стройке
Рабочие на стройке - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Рабочие на стройке . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Девелоперская группа ЛСР в первом квартале сократила продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 31 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
"Стоимость заключенных новых договоров составила 31 миллиард рублей", - говорится в нем.
Как указывается в сообщении, физический объем продаж составил 118 тысяч квадратных метров, что на 19% меньше итогов первого квартала 2025 года.
ЛСР – крупный российский застройщик жилья и производитель стройматериалов. Компания основана Андреем Молчановым.
