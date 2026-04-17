"Яндекс Маркет" запустил сервис для поиска сотрудников

"Яндекс Маркет" запустил сервис, в котором владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) смогут искать сотрудников, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. | 17.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил сервис, в котором владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) смогут искать сотрудников, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) "Яндекс Маркета" смогут быстрее искать и подбирать операторов - как для временной замены, так и для долгосрочной работы. Для этого в приложении ПВЗ появилась возможность размещать заявки", - говорится в сообщении компании. Так, предприниматели могут публиковать вакансии в интерфейсе управления пунктом и просматривать отклики от проверенных кандидатов, так как все соискатели предварительно прошли внутреннюю проверку сервиса. Такой инструмент будет полезен, когда нужно оперативно заменить сотрудника или найти персонал в новый пункт выдачи.

