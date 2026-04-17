"Яндекс Маркет" запустил сервис для поиска сотрудников - 17.04.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" запустил сервис для поиска сотрудников
бизнес
россия
яндекс маркет
Бизнес, РОССИЯ, Яндекс Маркет
05:18 17.04.2026
 
"Яндекс Маркет" запустил сервис для поиска сотрудников

"Яндекс Маркет" запустил сервис для поиска сотрудников в пунктах выдачи заказов

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил сервис, в котором владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) смогут искать сотрудников, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) "Яндекс Маркета" смогут быстрее искать и подбирать операторов - как для временной замены, так и для долгосрочной работы. Для этого в приложении ПВЗ появилась возможность размещать заявки", - говорится в сообщении компании.
Так, предприниматели могут публиковать вакансии в интерфейсе управления пунктом и просматривать отклики от проверенных кандидатов, так как все соискатели предварительно прошли внутреннюю проверку сервиса.
Такой инструмент будет полезен, когда нужно оперативно заменить сотрудника или найти персонал в новый пункт выдачи.
 
