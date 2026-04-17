В МЭА предупредили о возможном росте цен на продукты питания
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Цены на продукты питания во всем мире могут вырасти из-за нарушения цепочек поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Цепочки поставок будут находиться под сильным давлением. Одна из причин заключается в том, что помимо нефти и газа, нехватка поставок затрагивает и другие важные сырьевые товары, такие как удобрения, нефтехимия и гелий... Это может нанести ущерб как IT-сектору, так и продовольственному и сельскохозяйственному секторам, что, в свою очередь, может привести к росту цен на продукты питания", - заявил Бироль в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Таким образом, по его словам, под давлением будут находиться как энергетические, так и неэнергетические цепочки поставок.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.