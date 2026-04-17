В Минтрансе предложили организовать сопровождение и помощь в аэропортах - 17.04.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе предложили организовать сопровождение и помощь в аэропортах
2026-04-17T01:16+0300
01:16 17.04.2026
 
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Общественный совет при Минтрансе РФ предложил организовать для семей с детьми сопровождение и помощь в российских аэропортах и на вокзалах, сообщили РИА Новости в совете.
"Сделать комфортнее прохождение досмотра или ожидание посадки... позволит создание службы сопровождения пассажиров с детьми — по аналогии с той, которая уже работает для маломобильных пассажиров... Например, предусмотреть возможность помощи с багажом и сопровождения до посадки", - рассказали в общественном совете.
Кроме того, совет предложил оборудовать досмотровые зоны в аэропортах и вокзалах детскими манежами. "Родителю физически трудно одновременно держать детей, складывать коляску и выкладывать вещи на ленту. Чтобы сделать прохождение контроля более удобным, предлагается рассмотреть возможность оборудования досмотровых зон манежами или безопасными местами, куда можно на время посадить или положить ребенка", - сообщили там.
Таким образом, поместив ребенка в манеж, родитель сможет быстрее подготовить вещи к досмотру и поставить коляску на ленту без лишних хлопот, считают эксперты.
Также было предложено донастроить комнаты матери и ребенка, в которые иногда бывает сложно зайти с коляской и ребенком и внедрить информирование пассажиров о возможностях для семей с детьми при покупке билетов.
Отмечается, что инициативы принадлежат секретарю комиссии по традиционным ценностям и семейноцентричности общественного совета Кире Доросевой.
По мнению членов совета, предложенные меры наряду с уже существующими поспособствуют формированию семейно-ориентированной среды на транспорте, что сделает поездки с детьми более удобными и востребованными.
 
