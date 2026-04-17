В Минтрансе предложили организовать сопровождение и помощь в аэропортах

В Минтрансе предложили организовать сопровождение и помощь в аэропортах - 17.04.2026, ПРАЙМ

В Минтрансе предложили организовать сопровождение и помощь в аэропортах

Общественный совет при Минтрансе РФ предложил организовать для семей с детьми сопровождение и помощь в российских аэропортах и на вокзалах, сообщили РИА Новости | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T01:16+0300

2026-04-17T01:16+0300

2026-04-17T01:16+0300

бизнес

общество

рф

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Общественный совет при Минтрансе РФ предложил организовать для семей с детьми сопровождение и помощь в российских аэропортах и на вокзалах, сообщили РИА Новости в совете. "Сделать комфортнее прохождение досмотра или ожидание посадки... позволит создание службы сопровождения пассажиров с детьми — по аналогии с той, которая уже работает для маломобильных пассажиров... Например, предусмотреть возможность помощи с багажом и сопровождения до посадки", - рассказали в общественном совете. Кроме того, совет предложил оборудовать досмотровые зоны в аэропортах и вокзалах детскими манежами. "Родителю физически трудно одновременно держать детей, складывать коляску и выкладывать вещи на ленту. Чтобы сделать прохождение контроля более удобным, предлагается рассмотреть возможность оборудования досмотровых зон манежами или безопасными местами, куда можно на время посадить или положить ребенка", - сообщили там. Таким образом, поместив ребенка в манеж, родитель сможет быстрее подготовить вещи к досмотру и поставить коляску на ленту без лишних хлопот, считают эксперты. Также было предложено донастроить комнаты матери и ребенка, в которые иногда бывает сложно зайти с коляской и ребенком и внедрить информирование пассажиров о возможностях для семей с детьми при покупке билетов. Отмечается, что инициативы принадлежат секретарю комиссии по традиционным ценностям и семейноцентричности общественного совета Кире Доросевой. По мнению членов совета, предложенные меры наряду с уже существующими поспособствуют формированию семейно-ориентированной среды на транспорте, что сделает поездки с детьми более удобными и востребованными.

рф

бизнес, общество , рф