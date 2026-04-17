Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году

Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ планируется достроить в 2028 году, сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин, выступая на стратегическом форуме | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T06:42+0300

УЛАН-УДЭ, 17 апр - ПРАЙМ. Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ планируется достроить в 2028 году, сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин, выступая на стратегическом форуме "Бурятия вчера. Бурятия завтра!" Стратегический форум "Бурятия сегодня. Бурятия завтра!" проходит в пятницу в Улан-Удэ. В рамках форума правительство республики, главы муниципальных образований, а также депутат Госдумы Российской Федерации представляют отчет о результатах работы за последние пять лет, а также обозначают приоритетные задачи и направления развития республики. "Третий мост в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году... Проект сложный, подрядчик меняется. Но финансирование есть, торги запущены. Мост станет важнейшим транспортным решением для Улан-Удэ", - сказал Коркин. Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос. Контракт на строительство моста был заключен в 2019 году с ОАО "Хотьковский автомост". Изначально окончание выполнения работ планировалось в ноябре 2024 года. В процессе работ сроки несколько раз переносились. В связи с сильным отставанием генподрядчика от графика власти расторгли контракт.

