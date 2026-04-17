Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260417/most-869226555.html
Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году
2026-04-17T06:42+0300
бизнес
экономика
россия
улан-удэ
бурятия
рф
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869226555.jpg?1776397361
УЛАН-УДЭ, 17 апр - ПРАЙМ. Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ планируется достроить в 2028 году, сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин, выступая на стратегическом форуме "Бурятия вчера. Бурятия завтра!" Стратегический форум "Бурятия сегодня. Бурятия завтра!" проходит в пятницу в Улан-Удэ. В рамках форума правительство республики, главы муниципальных образований, а также депутат Госдумы Российской Федерации представляют отчет о результатах работы за последние пять лет, а также обозначают приоритетные задачи и направления развития республики. "Третий мост в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году... Проект сложный, подрядчик меняется. Но финансирование есть, торги запущены. Мост станет важнейшим транспортным решением для Улан-Удэ", - сказал Коркин. Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос. Контракт на строительство моста был заключен в 2019 году с ОАО "Хотьковский автомост". Изначально окончание выполнения работ планировалось в ноябре 2024 года. В процессе работ сроки несколько раз переносились. В связи с сильным отставанием генподрядчика от графика власти расторгли контракт.
улан-удэ
бурятия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:42 17.04.2026
 
Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году

Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭкономикаБизнесРОССИЯУлан-УдэБурятияРФВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала