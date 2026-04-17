МВФ рекомендовал Британии продолжать жесткую денежно-кредитную политику

2026-04-17T07:16+0300

ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Великобритании продолжать относительно жесткую денежно-кредитную политику на фоне рисков устойчивой инфляции, заявил глава Европейского департамента организации Альфред Каммер. "В Великобритании, где инфляционные риски остаются повышенными, следует сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы рост цен на энергоносители не перешел в рост зарплат и других цен. Это предполагает ограниченные возможности для дальнейшего снижения ставок в 2026 году", - говорится в заявлении Каммера. Ранее МВФ понизил прогноз роста экономики Великобритании в 2026 году сильнее всех среди стран "Большой семерки". Согласно прогнозу, инфляция в Великобритании в текущем году достигнет 3,2%, что также станет самым высоким показателем среди стран "семерки". Британский министр финансов Рэйчел Ривз признала, что эскалация на Ближнем Востоке создает значительные трудности для страны.

