Временные ограничения в небе Ленобласти затронули маршруты в Калининград

2026-04-17T05:09+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Временные ограничения в небе Ленобласти затронули маршруты в Калининград, в "Храброво" возможны корректировки расписания, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта "Храброво".

бизнес, россия, калининград, ленинградская область, росавиация