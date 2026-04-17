Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T00:01+0300

БУДАПЕШТ, 16 апр - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным. "Что касается масштаба поражения, цифры говорят сами за себя, это явное поражение. Мы получили 2 миллиона 300 тысяч голосов, а оппонент - 3 миллиона 100 тысяч. Нашу цель можно оценить в цифрах, потому что мы хотели получить 3 миллиона голосов, чтобы у нас было достаточно сил для обновления страны. Поэтому масштаб поражения велик", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota. Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.

