Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали неожиданную причину краха Орбана - 17.04.2026, ПРАЙМ
СМИ назвали неожиданную причину краха Орбана
мировая экономика
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
politico
общество
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел поражение на парламентских выборах из-за связей с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Politico."Близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям", — приводят в публикации слова представителя французской правой партии "Национальное объединение".Накануне Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным.Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает правящую партию Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
мировая экономика, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, politico, общество
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Politico, Общество
СМИ назвали неожиданную причину краха Орбана

Politico: Орбан потерпел крах из-за тесных связей с Трампом

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел поражение на парламентских выборах из-за связей с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Politico.
"Близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям", — приводят в публикации слова представителя французской правой партии "Национальное объединение".
Накануне Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным.
Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает правящую партию Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
