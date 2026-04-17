СМИ назвали неожиданную причину краха Орбана

СМИ назвали неожиданную причину краха Орбана - 17.04.2026, ПРАЙМ

СМИ назвали неожиданную причину краха Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел поражение на парламентских выборах из-за связей с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Politico. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T17:04+0300

2026-04-17T17:04+0300

2026-04-17T17:04+0300

мировая экономика

венгрия

виктор орбан

дональд трамп

politico

общество

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел поражение на парламентских выборах из-за связей с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Politico."Близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям", — приводят в публикации слова представителя французской правой партии "Национальное объединение".Накануне Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным.Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает правящую партию Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.

https://1prime.ru/20260417/zelenskiy-869236267.html

венгрия

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

мировая экономика, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, politico, общество