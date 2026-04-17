Ozon объяснил, какие продавцы могут поставить плашку "оригинал"

Продавцы Ozon могут получить плашку "оригинал", если они загрузили актуальные документы на бренд и прошли проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе...

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продавцы Ozon могут получить плашку "оригинал", если они загрузили актуальные документы на бренд и прошли проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, добавив, что изучат предупреждение регулятора. Ранее в пятницу ФАС РФ сообщила, что выдала предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Предупреждение Ozon было выдано в том числе за платную услугу по маркировке товара знаком "оригинал", вводящим в заблуждение покупателей. "Отметим, что продавцы Ozon могут получить плашку "оригинал", если они загрузили актуальные документы на бренд и прошли проверку, либо после внесения обеспечительного платежа - 3% от оборота бренда у продавца на Ozon за последний год", - пояснили в пресс-службе маркетплейса. Если будет установлено, что товар контрафактный, он будет снят с продажи, а обеспечительный платеж удержан. Бейджа такой продавец тоже лишится, отметили там. "Мы рассматриваем механизм не как услугу для продавцов, а как инструмент экономической ответственности продавца за подлинность товара. Он работает на маркетплейсе с начала 2026 года и уже доказал свою эффективность в защите покупателей от контрафакта", - прокомментировали в компании. Там добавили, что график выплат для продавцов Ozon не менялся с декабря 2024 года, он полностью прозрачен и размещен в базе знаний маркетплейса для предпринимателей. "Мы продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных условий работы рынка", - подытожили там.

