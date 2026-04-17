Россия открыта к принятию обогащенного урана из Ирана, заявил Песков

Россия остается открытой к тому, чтобы принять обогащенный уран из Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T14:35+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия остается открытой к тому, чтобы принять обогащенный уран из Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. Журналисты задали Пескову вопрос о том, была ли официальная реакция сторон на это предложение. "Это предложение сейчас не на стадии переговоров, насколько мы понимаем. Российская сторона к этому открыта, это неоднократно повторял президент (РФ) Путин", - сказал Песков журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

https://1prime.ru/20260417/ssha-869225576.html

