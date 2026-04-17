Французский политолог назвал преимущества жизни в России - 17.04.2026, ПРАЙМ
Французский политолог назвал преимущества жизни в России
2026-04-17T01:56+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Высокий уровень безопасности, чистота, а также экономические реформы, благоприятствующие развитию бизнеса, являются основными преимуществами жизни в России, рассказал РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро, который уже более 25 лет живет в РФ и в этом году баллотируется на пост консульского советника Франции в России. Консульские выборы проходят раз в шесть лет, в этом году они состоятся 31 мая. Консульский советник - это выборный представитель французской диаспоры, не относящийся к дипломатической службе: его избирают граждане Франции, постоянно проживающие за границей. Избранный представитель французов за рубежом затем участвует в избрании французских сенаторов. "Во-первых, это безопасность. Я многодетный отец. Моя семья живет в Москве, но за пределами центра, и я не беспокоюсь о своих детях, если они возвращаются домой поздно, я знаю, что риска практически нет. Чего нельзя сказать о членах моей семьи, которые остались во Франции, о моих друзьях, особенно тех, кто живет в Париже. Они очень обеспокоены (уровнем безопасности - ред.)", - сказал Моро. Во-вторых, по словам французского аналитика, прибывших в РФ французов поражает чистота, а также опрятность, которую русские демонстрируют в своей манере одеваться. Он также отметил, что, наконец, преимущество жизни в России обусловлено ее экономикой. "Я вижу экономические реформы, которые были начаты (президентом РФ - ред.) Владимиром Путиным 26 лет назад. Нам (французам - ред.) нужно просто скопировать и вставить их в нашу систему. В частности, я имею в виду упрощение налогообложения для индивидуальных предпринимателей", - заключил Моро.
Эксперт Моро назвал безопасность и чистоту главными преимуществами жизни в России

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Высокий уровень безопасности, чистота, а также экономические реформы, благоприятствующие развитию бизнеса, являются основными преимуществами жизни в России, рассказал РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро, который уже более 25 лет живет в РФ и в этом году баллотируется на пост консульского советника Франции в России.
Консульские выборы проходят раз в шесть лет, в этом году они состоятся 31 мая. Консульский советник - это выборный представитель французской диаспоры, не относящийся к дипломатической службе: его избирают граждане Франции, постоянно проживающие за границей. Избранный представитель французов за рубежом затем участвует в избрании французских сенаторов.
"Во-первых, это безопасность. Я многодетный отец. Моя семья живет в Москве, но за пределами центра, и я не беспокоюсь о своих детях, если они возвращаются домой поздно, я знаю, что риска практически нет. Чего нельзя сказать о членах моей семьи, которые остались во Франции, о моих друзьях, особенно тех, кто живет в Париже. Они очень обеспокоены (уровнем безопасности - ред.)", - сказал Моро.
Во-вторых, по словам французского аналитика, прибывших в РФ французов поражает чистота, а также опрятность, которую русские демонстрируют в своей манере одеваться.
Он также отметил, что, наконец, преимущество жизни в России обусловлено ее экономикой.
"Я вижу экономические реформы, которые были начаты (президентом РФ - ред.) Владимиром Путиным 26 лет назад. Нам (французам - ред.) нужно просто скопировать и вставить их в нашу систему. В частности, я имею в виду упрощение налогообложения для индивидуальных предпринимателей", - заключил Моро.
 
