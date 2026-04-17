Британский премьер выступит за открытие Ормузского пролива

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, в ходе своей речи на саммите по свободе судоходства выступит за открытие Ормузского пролива и назовет | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T02:08+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, в ходе своей речи на саммите по свободе судоходства выступит за открытие Ормузского пролива и назовет это "глобальной целью", сообщила канцелярия британского премьера. "Безусловное и немедленное открытие (Ормузского - ред.) пролива является глобальной ответственностью, нам необходимо действовать, чтобы мировые энергоресурсы и товары снова перемещались свободно", - приводит Даунинг-Стрит слова планируемого заявления Стармера. Кроме того, как ожидается, Стармер призовет мировое сообщество к участию в разминировании Ормузского пролива. Также ожидается, что Стармер проведет совместный обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на котором, в числе прочего будет обсуждаться поддержка Европой Украины. Ранее Стармер заявил, что Великобритания и Франция на фоне блокады США Ормузского пролива на текущей неделе проведут международный саммит по свободе судоходства. Ранее главы МИД стран коалиции по разблокировке Ормузского пролива провели онлайн-переговоры, в ходе которых обсудили возможные санкции против Ирана. На прошлой неделе также прошла встреча представителей военных ведомств стран коалиции, в которую входят десятки стран. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

