Прибыль банков по итогам 2026 года вернется к рекордным уровням
2026-04-17T05:48+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Прибыль российских банков по итогам 2026 года вернется к рекордным уровням и будет находиться в диапазоне 3,7-3,9 триллиона рублей, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"К концу 2026 года прибыль банковского сектора вернется к рекордным уровням 2024 года и будет находиться в диапазоне 3,7–3,9 триллиона рублей", - считает она. В 2024 году банки заработали примерно 3,8 триллиона рублей, а в прошлом году - 3,5 триллиона.
При этом продолжится рост концентрации прибыли банковского сектора на крупных игроках, ожидает Чекурова.
Общее число участников банковского рынка опустится ниже 300, преимущественно вследствие добровольной ликвидации и присоединений к более крупным кредитным организациям, а также в меньшей степени из-за отзыва лицензий по нарушениям банковского законодательства, добавила глава "Эксперт РА".
Глава "Эксперт РА" Чекурова: прибыль банков в 2026 году вернется к рекордным уровням
