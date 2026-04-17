https://1prime.ru/20260417/pribyl-869228098.html
Чистая прибыль Alcoa в I квартале выросла на 22,4% - до $425 млн
Чистая прибыль Alcoa в I квартале выросла на 22,4% - до $425 млн
Чистая прибыль Alcoa в I квартале выросла на 22,4% - до $425 млн
Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp, приходящаяся на головную компанию, выросла в прошлом квартале на 22,4% в годовом выражении - до... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T07:49+0300
2026-04-17T07:49+0300
2026-04-17T07:49+0300
бизнес
экономика
канада
сша
нью-йорк
alcoa
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869228098.jpg?1776401368
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp, приходящаяся на головную компанию, выросла в прошлом квартале на 22,4% в годовом выражении - до 425 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию Alcoa снизилась до 1,6 доллара с 2,07 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,4 доллара при прогнозе прибыли в 1,47 доллара.
Выручка Alcoa снизилась на 5,5% в годовом выражении и составила 3,193 миллиарда долларов, прогноз предполагал показатель на уровне 3,3 миллиарда. При этом в квартальном выражении чистая прибыль выросла вдвое, а выручка - снизилась на 7,4%.
Компания в то же время отмечает, что в связи с недавним повышением цен на Лондонской бирже металлов (LME) и на Среднем Западе, а также ожидаемым увеличением объемов поставок алюминия, ожидается рост таможенных пошлин на импорт алюминия из Канады в США примерно на 35 миллионов долларов по сравнению с предыдущим периодом.
На предварительных торгах акции компании дешевеют на 0,68%.
Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке. Штат компании насчитывает почти 14 тысяч сотрудников.
канада
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, канада, сша, нью-йорк, alcoa
Бизнес, Экономика, КАНАДА, США, Нью-Йорк, Alcoa
Чистая прибыль Alcoa в I квартале выросла на 22,4% - до $425 млн
Чистая прибыль Alcoa Corp в I квартале выросла на 22,4% - до $425 млн
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp, приходящаяся на головную компанию, выросла в прошлом квартале на 22,4% в годовом выражении - до 425 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию Alcoa снизилась до 1,6 доллара с 2,07 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,4 доллара при прогнозе прибыли в 1,47 доллара.
Выручка Alcoa снизилась на 5,5% в годовом выражении и составила 3,193 миллиарда долларов, прогноз предполагал показатель на уровне 3,3 миллиарда. При этом в квартальном выражении чистая прибыль выросла вдвое, а выручка - снизилась на 7,4%.
Компания в то же время отмечает, что в связи с недавним повышением цен на Лондонской бирже металлов (LME) и на Среднем Западе, а также ожидаемым увеличением объемов поставок алюминия, ожидается рост таможенных пошлин на импорт алюминия из Канады в США примерно на 35 миллионов долларов по сравнению с предыдущим периодом.
На предварительных торгах акции компании дешевеют на 0,68%.
Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке. Штат компании насчитывает почти 14 тысяч сотрудников.