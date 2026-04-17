https://1prime.ru/20260417/pribyl-869228098.html

Чистая прибыль Alcoa в I квартале выросла на 22,4% - до $425 млн

Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp, приходящаяся на головную компанию, выросла в прошлом квартале на 22,4% в годовом выражении - до...

2026-04-17T07:49+0300

бизнес

экономика

канада

сша

нью-йорк

alcoa

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869228098.jpg?1776401368

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp, приходящаяся на головную компанию, выросла в прошлом квартале на 22,4% в годовом выражении - до 425 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию Alcoa снизилась до 1,6 доллара с 2,07 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,4 доллара при прогнозе прибыли в 1,47 доллара. Выручка Alcoa снизилась на 5,5% в годовом выражении и составила 3,193 миллиарда долларов, прогноз предполагал показатель на уровне 3,3 миллиарда. При этом в квартальном выражении чистая прибыль выросла вдвое, а выручка - снизилась на 7,4%. Компания в то же время отмечает, что в связи с недавним повышением цен на Лондонской бирже металлов (LME) и на Среднем Западе, а также ожидаемым увеличением объемов поставок алюминия, ожидается рост таможенных пошлин на импорт алюминия из Канады в США примерно на 35 миллионов долларов по сравнению с предыдущим периодом. На предварительных торгах акции компании дешевеют на 0,68%. Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке. Штат компании насчитывает почти 14 тысяч сотрудников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

