Иран разрешил проход коммерческих судов через Ормузский пролив - 17.04.2026, ПРАЙМ
Иран разрешил проход коммерческих судов через Ормузский пролив
2026-04-17T16:34+0300
16:34 17.04.2026
 
Иран разрешил проход коммерческих судов через Ормузский пролив

Аракчи: Ормузский пролив открыт на время перемирия для коммерческих судов

© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
"В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана", - написал Аракчи в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Свободное судоходство по Ормузскому проливу называлось США одним из условий соблюдения перемирия с Ираном. Тегеран же называл в качестве одного из условий перемирия прекращение огня в Ливане.
