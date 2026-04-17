Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением - 17.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы снижением, вернувшись к значениям закрытия прошлой пятницы, следует из данных Московской биржи. | 17.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы снижением, вернувшись к значениям закрытия прошлой пятницы, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,63% - до 2723,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,53%, до 1130,33 пункта, долларовый РТС - на 0,58%, до 1 128,29 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи снизился всего на 0,05%. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дешевел на 10,55% - до 88,9 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в минус, оказавшись под давлением продаж в акциях-бенефициарах ближневосточного кризиса. Индикаторы, однако, удержались выше минимумов недели, а покупки возобновились, в частности, в металлургических акциях, благоприятное влияние на которые оказывал более слабый доллар", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Если перемирие, о котором объявили стороны конфликта на Ближнем Востоке, перерастёт в полноценный мир, а Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства, то цены на нефть могут вернуться к уровням 70 долларов за баррель Brent уже в третьем квартале текущего года", - говорит Денис Иконников из "Сберинвестиций". "На этом фоне инвесторы на российском рынке акций, вероятно, будут постепенно проводить ротацию из акций нефтегазового сектора в акции, ориентированные на внутренний сектор", - добавил он. Это может быть особенно актуально в преддверии летнего дивидендного сезона и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отметил эксперт. "В конце недели индекс Мосбиржи с переменным успехом курсировал в области 2700-2760 пунктов. С одной стороны, есть локальные факторы поддержки – валюты немного отжались, вышла благоприятная статистика по инфляции, увеличившая ожидания того, что ЦБ через неделю понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". С другой стороны, цены на нефть сегодня сорвались вниз в свете заявлений президента США Дональда Трампа о возможной встрече по иранской проблеме уже в эти выходные, а также на фоне объявления МИД Ирана об открытии Ормузского пролива для всех судов, добавил он. Лидеры роста и паденияВ лидерах роста - акции "Московского кредитного банка" (+4,64%), "Соллерса" (+3,62%), "Аэрофлота" (+2,66%), "Т Технологий" (+2,05%) и "Полюса" (+1,53%). "Акции банка "Московского кредитного банка" продолжают ралли в преддверии назначенного на 25 мая внеочередного собрания акционеров по вопросу о реорганизации структуры банка и будущей процедуры выкупа бумаг", - указала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Сегежи" (−7,20%), "Русснефти" (−6,35%), "Роснефти" (−4,68%), "Татнефти" (обыкновенные акции снизились на 4,25%, префы – на 2,97%). "Акции группы "Сегежа" весь день падали после выхода в четверг отчётности эмитента по МСФО за 2025 год. Результаты оказались ожидаемо слабыми", - прокомментировала Мильчакова. ПрогнозыМильчакова в понедельник ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне – 2700 – 2800 пунктов. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в рамках 2700-2800 пунктов, считает и Смирнов.
