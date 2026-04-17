Исследование показало, как похудение влияет на расходы россиян

Исследование показало, как похудение влияет на расходы россиян - 17.04.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, как похудение влияет на расходы россиян

Решение похудеть для большинства россиян приводит к увеличению расходов, причем траты часто бывают весьма существенными, свидетельствуют данные исследования...

2026-04-17T08:41+0300

2026-04-17T08:41+0300

2026-04-17T08:41+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Решение похудеть для большинства россиян приводит к увеличению расходов, причем траты часто бывают весьма существенными, свидетельствуют данные исследования группы "Ренессанс Страхование", с которым ознакомилось РИА Новости. "Большинство считает, что здоровый образ жизни сильно влияет на бюджет — расходы 39% россиян, по их ощущениям, существенно возросли после начала похудения", - говорится в исследовании. "Из них почти половине (48%) пришлось дополнительно тратить до 5 тысяч рублей, свыше четверти (29%) респондентов увеличили свои расходы на 5–10 тысяч рублей, а 23% – на 15 тысяч рублей в месяц", - добавляется там. Только 7% участников заметили, что стремление следить за своей фигурой привело к снижению ежемесячных расходов, а каждый третий (32%) не заметил изменений в регулярных тратах. Остальные отметили несущественный рост расходов. C другой стороны, вредные пищевые привычки также обходятся не бесплатно. Более половины участников исследования отнесли к наиболее затратным статьям своей продуктовой корзины сладости, выпечку, фастфуд, алкоголь, энергетики и газировку. "По наблюдениям большинства (36%), такие предпочтения занимают 5–10 тысяч рублей ежемесячного бюджета, у трети опрошенных — не более 5 тысяч рублей, а каждый десятый ежемесячно замечает за собой траты на вредные пищевые привычки размером свыше 15 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Авторы подчеркивают, что меню с высоким содержанием фастфуда, ультрапереработанной пищи, сладостей с усилителями вкуса, ароматизаторами и добавками, связано с повышенным риском увеличения массы тела и развития ожирения, диабета второго типа, кардиоваскулярных заболеваний. Их лечение обходится дорого, и расходы на здравоохранение в этом случае не компенсируются экономией на еде. При этом в исследовании даны рекомендации по замене полезных, но дорогих продуктов на более бюджетные варианты. "Злаковые батончики, десерты без сахара, коктейли с протеином — не самые дешевые позиции, которые при этом нельзя назвать безусловно необходимыми", - указывают аналитики. Они указывают, что ПП-десерты с завышенным ценником можно заменить не менее нутритивно-ценными фруктами, ягодами, желе, зефиром. "Для того, чтобы получать полезные белки, жиры и углеводы достаточно включить в свой рацион источники животного или растительного белка (курицу, птицу, яйца, рыбу, морепродукты, тофу и бобовые), правильные масла (льняное, тыквенное, оливковое, кунжутное) и цельнозерновые продукты", - говорится в материалах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия