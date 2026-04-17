Россия имеет право на свободу судоходства в нейтральных водах, заявил Келин

2026-04-17T01:16+0300

ЛОНДОН, 17 апр - ПРАЙМ. Посол России в Великобритании Андрей Келин, комментируя заявления британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за подводной лодкой РФ на Крайнем Севере, заявил, что Россия имеет право на свободу судоходства в нейтральных водах. В начале апреля британское военное ведомство заявило, что ВМС Британии якобы отслеживали подводную лодку ВМФ РФ в нейтральных водах Крайнего Севера. Как уточнил в ходе пресс-конференции министр обороны Джон Хили, российская подлодка проекта 941 "Акула" якобы находилась в исключительной экономической зоне Великобритании, но не заходила в ее территориальные воды. "Возможно, в Северном море были какие-то подводные лодки, и что с того? Они там уже десятки лет. Если министр Хили хочет выдвинуть свою точку зрения и выступить с воинственной речью перед парламентом, пусть делает это. Он хочет поднять шумиху, а у нас есть право на свободу судоходства в Северном море", - сказал Келин в интервью с британскими СМИ. Дипломат подчеркнул, что, согласно заявлению самого британского военного ведомства, подводные лодки РФ не заходили в территориальные воды Британии. Ранее посольство России в Лондоне отметило сомнительный характер заявлений британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за подводной лодкой РФ. В дипмиссии подчеркнули, что Россия не угрожает британской подводной инфраструктуре и не использует в этом вопросе агрессивную риторику, при этом Лондон отметился крайне агрессивными заявлениями и угрозами в отношении торгового флота, действующего в интересах российских компаний.

