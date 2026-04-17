Россияне назвали самые скучные профессии

Россияне назвали самые скучные профессии - 17.04.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали самые скучные профессии

Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году, показало исследование SuperJob для РИА Новости. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T07:46+0300

2026-04-17T07:46+0300

2026-04-17T07:46+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Самая скучная профессия - охранник, но теперь так считают лишь 12% опрошенных (годом ранее было 15%). На второе место поднялся бухгалтер: 9% (+2 процентных пункта). Замыкает тройку продавец - 6% (+2 процентных пункта)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Кроме того, в топ-5 скучных профессий вошел библиотекарь - так считают 5% респондентов (в 2025 году было 2%). По 2% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 2% россиян считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа. Среди прочих профессий, набравших по 1% голосов, упоминались юрист, дворник, оператор колл-центра, уборщик, а также офисная работа в целом. Почти каждый четвертый опрошенный (23%) не смог определиться с ответом. А 12% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает. При этом мужчины и женщины расходятся во мнениях. Россиянки чаще называют унылой работу бухгалтера (12% против 6% среди мужчин) и охранника (13 и 10% соответственно). Мужчины же чаще упоминают сторожа (4% против 0% среди женщин). А вот отрицать существование скучных профессий в принципе больше склонны женщины: 14% против 9% среди мужчин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество