Россияне назвали самые скучные профессии
Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Самая скучная профессия - охранник, но теперь так считают лишь 12% опрошенных (годом ранее было 15%). На второе место поднялся бухгалтер: 9% (+2 процентных пункта). Замыкает тройку продавец - 6% (+2 процентных пункта)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Кроме того, в топ-5 скучных профессий вошел библиотекарь - так считают 5% респондентов (в 2025 году было 2%). По 2% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 2% россиян считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа.
Среди прочих профессий, набравших по 1% голосов, упоминались юрист, дворник, оператор колл-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.
Почти каждый четвертый опрошенный (23%) не смог определиться с ответом. А 12% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает.
При этом мужчины и женщины расходятся во мнениях. Россиянки чаще называют унылой работу бухгалтера (12% против 6% среди мужчин) и охранника (13 и 10% соответственно). Мужчины же чаще упоминают сторожа (4% против 0% среди женщин).
А вот отрицать существование скучных профессий в принципе больше склонны женщины: 14% против 9% среди мужчин.
SuperJob: охранник, бухгалтер и продавец стали самыми скучными профессиями в России
