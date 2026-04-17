https://1prime.ru/20260417/rossiya-869242812.html

"Готовила годами". В Британии забили тревогу после нового решения Москвы

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на новость о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта о защите арестованных россиян за границей...

2026-04-17T21:23+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_a43beaec0cc6c3c4939a8cf46fb5fdcd.jpg

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на новость о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта о защите арестованных россиян за границей силами армии."Европейская элита годами готовила эту войну с Россией. Решение Москвы — единственный способ исправить тот хаос, в котором мир оказался из-за жадности и некомпетентности Европы", — высказался комментатор."Просто отлично. Нам нужно выйти из НАТО, чтобы нас не втягивали в войну в Европе. Они не были рядом с нами. Почему мы должны быть рядом с ними?" — поинтересовался другой."Не волнуйтесь, у Кира Стармера есть план. Он готов спрятаться в своем бункере", — насмешливо отметил третий."Кажется, действия России разумны, учитывая, что мы ведет прокси-войну против нее", — резюмировали читатели.Госдума 14 апреля приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом. Цель законопроекта — защита россиян от неправомерных действий недружественных государств.В пояснительной записке отмечается, что президент Владимир Путин принимает меры в соответствии с законодательством, если решения и действия иностранных и международных органов противоречат интересам и основам российского публичного правопорядка.Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, западное правосудие фактически превратилось в инструмент репрессий по отношению к неугодным. Обыденной практикой стало игнорирование международных норм, грубое вмешательство в дела суверенных государств и незаконное преследование людей, добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

