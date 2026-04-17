"Готовила годами". В Британии забили тревогу после нового решения Москвы - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260417/rossiya-869242812.html
"Готовила годами". В Британии забили тревогу после нового решения Москвы
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_a43beaec0cc6c3c4939a8cf46fb5fdcd.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ffb4989cea76c703e954fcfcb3cd25c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:23 17.04.2026
 

"Готовила годами". В Британии забили тревогу после нового решения Москвы

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВеликобритания
Великобритания - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Великобритания. Архивное фото
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на новость о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта о защите арестованных россиян за границей силами армии.
"Европейская элита годами готовила эту войну с Россией. Решение Москвы — единственный способ исправить тот хаос, в котором мир оказался из-за жадности и некомпетентности Европы", — высказался комментатор.
"Просто отлично. Нам нужно выйти из НАТО, чтобы нас не втягивали в войну в Европе. Они не были рядом с нами. Почему мы должны быть рядом с ними?" — поинтересовался другой.
"Не волнуйтесь, у Кира Стармера есть план. Он готов спрятаться в своем бункере", — насмешливо отметил третий.
"Кажется, действия России разумны, учитывая, что мы ведет прокси-войну против нее", — резюмировали читатели.
Госдума 14 апреля приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом. Цель законопроекта — защита россиян от неправомерных действий недружественных государств.
В пояснительной записке отмечается, что президент Владимир Путин принимает меры в соответствии с законодательством, если решения и действия иностранных и международных органов противоречат интересам и основам российского публичного правопорядка.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, западное правосудие фактически превратилось в инструмент репрессий по отношению к неугодным. Обыденной практикой стало игнорирование международных норм, грубое вмешательство в дела суверенных государств и незаконное преследование людей, добавил он.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала