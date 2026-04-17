https://1prime.ru/20260417/rossiya-869242980.html
Шаг Словакии по поддержке России поразил пользователей Сети
Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают решение Словакии блокировать новые европейские санкции против России до получения гарантий о возобновлении | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T21:26+0300
словакия
украина
киев
фридрих мерц
роберт фицо
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают решение Словакии блокировать новые европейские санкции против России до получения гарантий о возобновлении работы нефтепровода "Дружба"."Все, кто выступает за территориальные уступки со стороны Украины и прекращение войны, благодарят Словакию", — написал один комментатор."Не каждая страна настолько глупа, чтобы отказаться от жизненно важных источников энергии ради Украины", — высказался другой."Нам, немецким налогоплательщикам, остается лишь надеяться, что Словакия и Чехия останутся непоколебимы. Венгрия скоро к ним присоединится! К сожалению, мы не можем рассчитывать на Фридриха Мерца, его поддержку или солидарность с жителями Германии. Он чувствует себя обязанным прежде всего Украине", — отметил третий."Думаю, нам следует постепенно начать сосредотачиваться на важных вещах: Ормузский пролив имеет значение, Украина — нет", — поделился мнением еще один пользователь."Словакия делает все правильно. ЕС должен поддержать Россию, потому что она тоже часть Европы", — резюмировали читатели.Словацкое издание Denník N со ссылкой на главу МИД республики Юрая Бланара 16 апреля сообщило, что Братислава готова блокировать новые европейские санкции против России, пока не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба", прокачку по которому остановил Киев.В конце марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против России, если в вопросе нефти она будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_24e5b31979310972f72c88cdc6ba5502.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, украина, киев, фридрих мерц, роберт фицо, ес, мид
