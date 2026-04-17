https://1prime.ru/20260417/rossiya-869243154.html

"Необходимо одолеть". На Западе неожиданно высказались о России

2026-04-17T21:29+0300

европа

москва

дмитрий песков

василий небензя

запад

оон

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Западные страны сознательно пытаются одолеть Россию, вместо того чтобы наладить с ней отношения, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Нам говорят, что для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке необходимо победить Иран, в Восточной Азии — Китай, а для безопасности в Европе — одолеть Россию. Мы никогда не обсуждаем безопасность с точки зрения того, как научиться жить вместе. <…> Это сделано намеренно", — написал он в соцсети Х.По мнению профессора, Европа убедила себя в том, что "либеральная гегемония — это сила добра" и что ее неприятели "противостоят нашему господству, так как они отвергают благожелательные ценности свободы".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 апреля отметил, что Москва готова к диалогу со странами Европы, но о взаимности говорить пока не приходится.Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что масштабные "военные приготовления" среди стран-членов ЕС не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против Москвы — и это не что иное, как "игра с огнем".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

