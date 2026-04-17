"Необходимо одолеть". На Западе неожиданно высказались о России
2026-04-17T21:29+0300
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Западные страны сознательно пытаются одолеть Россию, вместо того чтобы наладить с ней отношения, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Нам говорят, что для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке необходимо победить Иран, в Восточной Азии — Китай, а для безопасности в Европе — одолеть Россию. Мы никогда не обсуждаем безопасность с точки зрения того, как научиться жить вместе. <…> Это сделано намеренно", — написал он в соцсети Х.По мнению профессора, Европа убедила себя в том, что "либеральная гегемония — это сила добра" и что ее неприятели "противостоят нашему господству, так как они отвергают благожелательные ценности свободы".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 апреля отметил, что Москва готова к диалогу со странами Европы, но о взаимности говорить пока не приходится.Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что масштабные "военные приготовления" среди стран-членов ЕС не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против Москвы — и это не что иное, как "игра с огнем".
