Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Необходимо одолеть". На Западе неожиданно высказались о России - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260417/rossiya-869243154.html
2026-04-17T21:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Западные страны сознательно пытаются одолеть Россию, вместо того чтобы наладить с ней отношения, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Нам говорят, что для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке необходимо победить Иран, в Восточной Азии — Китай, а для безопасности в Европе — одолеть Россию. Мы никогда не обсуждаем безопасность с точки зрения того, как научиться жить вместе. &lt;…&gt; Это сделано намеренно", — написал он в соцсети Х.По мнению профессора, Европа убедила себя в том, что "либеральная гегемония — это сила добра" и что ее неприятели "противостоят нашему господству, так как они отвергают благожелательные ценности свободы".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 апреля отметил, что Москва готова к диалогу со странами Европы, но о взаимности говорить пока не приходится.Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что масштабные "военные приготовления" среди стран-членов ЕС не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против Москвы — и это не что иное, как "игра с огнем".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dad56ec31b1941ec2eb54da27e4aff40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:29 17.04.2026
 
"Необходимо одолеть". На Западе неожиданно высказались о России

Диесен: Запад намеренно пытается победить РФ, а не найти общий язык с ней

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
ВС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Западные страны сознательно пытаются одолеть Россию, вместо того чтобы наладить с ней отношения, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Нам говорят, что для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке необходимо победить Иран, в Восточной Азии — Китай, а для безопасности в Европе — одолеть Россию. Мы никогда не обсуждаем безопасность с точки зрения того, как научиться жить вместе. <…> Это сделано намеренно", — написал он в соцсети Х.
По мнению профессора, Европа убедила себя в том, что "либеральная гегемония — это сила добра" и что ее неприятели "противостоят нашему господству, так как они отвергают благожелательные ценности свободы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 апреля отметил, что Москва готова к диалогу со странами Европы, но о взаимности говорить пока не приходится.
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что масштабные "военные приготовления" среди стран-членов ЕС не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против Москвы — и это не что иное, как "игра с огнем".
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала