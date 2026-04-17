Курс рубля незначительно подрос к юаню на Мосбирже в пятницу

Курс рубля незначительно подрос к юаню на Мосбирже в пятницу

2026-04-17T20:19+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы продемонстрировал небольшой рост к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1 копейку, до 11,11 рубля. За неделю он упал на 13 копеек. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 10,51%, до 88,94 доллара за баррель. Конец отскокаЮань снизился на 0,11%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 11,07–11,19 рубля, за неделю - 10,96-11,23 рубля. "Новости о возможном досрочном возвращении на рынок Минфина с операциями по бюджетному правилу, конечно, оказали давление на рубль в моменте, но это пока только анонс. Ожидания по ключевой ставке ЦБ, которая может быть понижена 24 апреля, во многом уже в ценах", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В ближайшую неделю, по его словам, можно наблюдать продолжение насыщения предложения валюты за счет высоких мартовских нефтегазовых цен и приближения апрельского налогового периода, при этом спрос на валюту под импорт остается подавленным высокой ставкой фондирования. "Рубль после сигналов о возможном возобновлении действия бюджетного правила раньше июля перешел к коррекции от многонедельных максимумов, которую может развить в случае более низких цен на энергоносители, а также смягчения тона ЦБ РФ", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Прогнозы"Отскок инвалют оказался ожидаемо недолгим. Юань в ближайшее время может снова начать тянуть к отметке 11 рублей, у доллара есть шансы вернуться к 75 и ниже", - прогнозирует Смирнов. "Важные краткосрочные сопротивления для юаня, доллара и евро - 79 рублей, 11,50 рубля и 91,85 рубля: указанные отметки могут стать целями коррекции рубля, а их преодоление – ускорить его ослабление", - делится Кожухова.

https://1prime.ru/20260417/yuan-869240667.html

