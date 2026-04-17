Румыния стала лидером ЕС по экспорту пшеницы, пишут СМИ - 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T19:52+0300
КИШИНЕВ, 17 апр — ПРАЙМ. Румыния по итогам текущего маркетингового сезона 2025–2026 годов впервые вышла на первое место в Евросоюзе по объемам поставок мягкой пшеницы на рынки третьих стран, сообщает профильный румынский портал Lanțul Alimentar со ссылкой на данные системы оперативного мониторинга Еврокомиссии. "Согласно таможенным отчетам ЕК, объем экспорта румынского зерна за пределы союза превысил 6 миллионов тонн. Это позволило Румынии опередить многолетнего лидера европейского аграрного сектора - Францию.Успех обеспечил рекордный урожай 2025 года, который составил 12,69 миллиона тонн пшеницы. C июля прошлого года по январь текущего, Румыния отгрузила 4,93 миллиона тонн, в то время как французский экспорт за тот же период составил 4,23 миллиона тонн", - отмечает издание. В то же время СМИ отмечает усиление конкуренции в Черноморском регионе. Например, такие крупные импортеры, как Египет, все чаще отдают предпочтение поставщикам из России и Украины из-за более выгодных ценовых условий, что оказывает давление на европейских экспортеров. "Рыночная ситуация подтверждает, что ЕС постепенно уступает позиции Черноморскому региону на глобальном рынке зерна. Даже при рекордных урожаях европейские производители вынуждены конкурировать с российским зерном, которое доминирует на ключевых тендерах за счет логистических преимуществ и цены", - говорится в публикации. В прошлом сезоне Румыния сталкивалась с логистическими сложностями в порту Констанца из-за транзита украинской агропродукции. Однако к началу апреля 2026 года, благодаря модернизации причалов и приоритетному оформлению национальных грузов, страна смогла выйти на исторический максимум экспортных мощностей.
Lan ul Alimentar: Румыния впервые вышла на первое место в ЕС по объемам поставок пшеницы