https://1prime.ru/20260417/rynok--869231412.html
Российский рынок акций сдержанно повышается в пятницу
2026-04-17T13:39+0300
экономика
рынок
торги
акции
евгений локтюхов
мосбиржа
совкомбанк
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию остается в сдержанном плюсе, как и на утренних торгах, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.30 мск повышается на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 2 745,23 пункта. В частности, дорожают бумаги "Т-Техно" (+1,7%), Совкомбанка (+0,8%), "Новатэка" (+0,9%). Снижаются в цене акции АФК "Система" (-2,4%), ЮГК (-1,5%), ВК (-1,2%). Продолжается "проторговка" индексом Мосбиржи середины диапазона 2700-2800 пунктов, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. В пятницу не ожидается принципиальных изменений на российском рынке акций, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Скорее всего, торги вновь пройдут спокойно на невысоких оборотах", - добавляет он. Улучшения настроений инвесторов стоит ждать, скорее, на следующей неделе, учитывая заседание Центробанка в пятницу и ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, заключает Локтюхов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
рынок, торги, акции, евгений локтюхов, мосбиржа, совкомбанк, новатэк
