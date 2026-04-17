Российский рынок акций сдержанно повышается в пятницу

2026-04-17T13:39+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию остается в сдержанном плюсе, как и на утренних торгах, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.30 мск повышается на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 2 745,23 пункта. В частности, дорожают бумаги "Т-Техно" (+1,7%), Совкомбанка (+0,8%), "Новатэка" (+0,9%). Снижаются в цене акции АФК "Система" (-2,4%), ЮГК (-1,5%), ВК (-1,2%). Продолжается "проторговка" индексом Мосбиржи середины диапазона 2700-2800 пунктов, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. В пятницу не ожидается принципиальных изменений на российском рынке акций, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Скорее всего, торги вновь пройдут спокойно на невысоких оборотах", - добавляет он. Улучшения настроений инвесторов стоит ждать, скорее, на следующей неделе, учитывая заседание Центробанка в пятницу и ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, заключает Локтюхов.

рынок, торги, акции, евгений локтюхов, мосбиржа, совкомбанк, новатэк