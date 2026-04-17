Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы умеренный рост

Российский рынок акций растет днем пятницы на фоне замедления инфляции
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем пятницы на фоне ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.28 мск рос на 0,42%, до 2 752,75 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 4,65%, до 94,82 доллара за баррель.
"В пятницу, 17 апреля, российский рынок акций к середине дня показывает умеренный рост на фоне замедления инфляции и некоторого ослабления рубля. Инвесторы не проявляют заметной активности", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Также поддержку рынку оказывает позитивная динамика в сегменте суверенного долга, индекс гособлигаций RGBI прибавляет 0,07% после роста на 0,76% накануне, отметил Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
В лидерах роста - акции "Московского кредитного банка" (+8,87%), "Соллерса" (+2,96%), ММК (+2,28%), "Т-Технологий" (+2,08%) и "Новатэка" (+1,45%).
"Московский кредитный банк продолжает отыгрывать историю с реорганизацией и ценой выкупа 10,35 рубля для акционеров, которые не согласятся с ней. Акции "Т-Технологий" движутся вверх на возобновленных после сплита 1 к 10 торгах, став доступнее более широкому кругу частных инвесторов", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Также лидерах снижения - акции "Сегежи" (-5,53%), "АФК Система" (-1,96%), "Генетико" (-1,51%), "Камаза" (-1,17%) и префы "Сургутнефтегаза" (-0,93%).
ПРОГНОЗЫ
"При прочих равных восстановление на рынке акций может продолжиться в направлении 2 774 пунктов по индексу Мосбиржи, проходит сопротивление в виде 20-дневного скользящего среднего", - прогнозирует Дудников.
"Потенциальный перезапуск бюджетного правила - хорошая новость для экспортеров, но дополнительная переменная для инфляции, а значит, ЦБ ею тоже будет руководствоваться. Рабочий диапазон по IMOEX на следующую неделю - 2730-2790; движение выше 2 800 пунктов требует либо подтвержденного снижения ставки 24 апреля, либо конкретики по иранскому треку", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".