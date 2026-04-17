Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дизель-электроход "Сахалин-9" завершил ремонт и вернулся в порт Холмск - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260417/sahalin-9-869224777.html
Дизель-электроход "Сахалин-9" завершил ремонт и вернулся в порт Холмск
2026-04-17T04:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869224777.jpg?1776389931
сахалин
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Хабаровский край, порт Ванино
04:38 17.04.2026
 
Дизель-электроход "Сахалин-9" завершил ремонт и вернулся в порт Холмск

Дизель-электроход "Сахалин-9" завершил плановый ремонт и вернулся в порт Холмск

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Дизель-электроход "Сахалин-9" (владелец - ПАО "Сахалинское морское пароходство) завершил плановый ремонт и в пятницу вернулся в порт Холмск, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
По информации пресс-службы регионального минтранса, судно, которое отправилось на ежегодное обслуживание в док 19 февраля этого года, уже прошло ежегодное освидетельствование в Российском морском регистре судоходства.
"Во время планового ремонта парома грузопассажирские перевозки на линии Ванино - Холмск в полном объеме обеспечивали суда "Александр Деев", "Сахалин-8" и "Сахалин-10". Летом на плановое техобслуживание и освидетельствование отправится "Александр Деев", - говорится в сообщении,
В настоящее время, отмечает пресс-служба, эксплуатант судна "Александр Деев" - АО "СахПасФлот" - ведет переговоры с судоремонтными заводами.
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Основную нагрузку выполняют грузопассажирские дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10", средний возраст которых превышает 30 лет.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала