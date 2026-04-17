Дизель-электроход "Сахалин-9" завершил ремонт и вернулся в порт Холмск
2026-04-17T04:38+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Дизель-электроход "Сахалин-9" (владелец - ПАО "Сахалинское морское пароходство) завершил плановый ремонт и в пятницу вернулся в порт Холмск, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
По информации пресс-службы регионального минтранса, судно, которое отправилось на ежегодное обслуживание в док 19 февраля этого года, уже прошло ежегодное освидетельствование в Российском морском регистре судоходства.
"Во время планового ремонта парома грузопассажирские перевозки на линии Ванино - Холмск в полном объеме обеспечивали суда "Александр Деев", "Сахалин-8" и "Сахалин-10". Летом на плановое техобслуживание и освидетельствование отправится "Александр Деев", - говорится в сообщении,
В настоящее время, отмечает пресс-служба, эксплуатант судна "Александр Деев" - АО "СахПасФлот" - ведет переговоры с судоремонтными заводами.
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Основную нагрузку выполняют грузопассажирские дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10", средний возраст которых превышает 30 лет.
