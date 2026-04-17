Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с сентября 2020 года
Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с сентября 2020 года - 17.04.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с сентября 2020 года
Биржевые цены на сахар в мире снижаются в пятницу вечером почти на 3%, показатель достиг минимального значения с конца сентября 2020 года, свидетельствуют... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T17:43+0300
2026-04-17T17:43+0300
2026-04-17T17:43+0300
мировая экономика
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире снижаются в пятницу вечером почти на 3%, показатель достиг минимального значения с конца сентября 2020 года, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 17.22 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на сахар опускалась на 2,56% - до 13,31 цента за фунт. Минутами ранее показатель опускался до 13,29 цента, что стало минимумом с 30 сентября 2020 года. С начала недели цены на сахар упали более чем на 4%, а с начала года - более чем на 11%.
https://1prime.ru/20260413/kofe-869133438.html
мировая экономика
Экономика, Мировая экономика
Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с сентября 2020 года
Биржевые цены на сахар цены на сахар упали почти на три процента
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире снижаются в пятницу вечером почти на 3%, показатель достиг минимального значения с конца сентября 2020 года, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 17.22 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на сахар опускалась на 2,56% - до 13,31 цента за фунт. Минутами ранее показатель опускался до 13,29 цента, что стало минимумом с 30 сентября 2020 года.
С начала недели цены на сахар упали более чем на 4%, а с начала года - более чем на 11%.
Мировой экспорт кофе в феврале снизился на шесть процентов