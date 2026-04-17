https://1prime.ru/20260417/sakhar-869238184.html

Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с сентября 2020 года

2026-04-17T17:43+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_48b71db45334dbddd099a8c8192c7e46.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире снижаются в пятницу вечером почти на 3%, показатель достиг минимального значения с конца сентября 2020 года, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 17.22 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на сахар опускалась на 2,56% - до 13,31 цента за фунт. Минутами ранее показатель опускался до 13,29 цента, что стало минимумом с 30 сентября 2020 года. С начала недели цены на сахар упали более чем на 4%, а с начала года - более чем на 11%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

