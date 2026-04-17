Россия и Индия обсудили сотрудничество в сталелитейной отрасли

Россия и Индия обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сталелитейной отрасли в рамках круглого стола под сопредседательством замглавы...

2026-04-17T22:06+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия и Индия обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сталелитейной отрасли в рамках круглого стола под сопредседательством замглавы Минпромторга РФ Михаила Юрина и заместителя министра стали Индии Сандипа Паундрика, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "В Нью-Дели состоялся круглый стол под сопредседательством заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаила Юрина и заместителя министра стали Индии Сандипа Паундрика. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сталелитейной отрасли", - говорится в сообщении. В рамках круглого стола находились вопросы поставок сырья, производства оборудования, а также реализации совместных научно-исследовательских проектов в сфере черной металлургии. "Индия является нашим стратегическим партнером по целому ряду направлений, включая развитие совместных крупных технологических и промышленных проектов. Уверен, что с коллегами мы достигнем новых значимых договоренностей, в том числе в сфере металлургии - как черной, так и критических минералов", - отметил Юрин, чьи слова приводятся пресс-службой. Кроме того, замглавы Минпромторга РФ провел встречу с замминистра горнорудной промышленности Индии Пиюш Гоял. Ключевыми темами обсуждения стали вопросы сотрудничества в области редких и редкоземельных металлов. "Стороны договорились о подписании в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании между министерством промышленности и торговли Российской Федерации и министерством горнодобывающей промышленности правительства Республики Индии в области развития отрасли критических минеральных ресурсов", - отметили в Минпромторге РФ.

