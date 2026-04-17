https://1prime.ru/20260417/sotsfond-869231579.html
Назван топ регионов по числу самозанятых с оплачиваемым больничным
Наиболее активными регионами РФ по числу самозанятых граждан, вступивших в программу страхования на случай временной нетрудоспособности, помимо Москвы и... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T13:44+0300
экономика
общество
россия
москва
санкт-петербург
краснодарский край
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/71/762067124_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_a81d488937f2747ec2f3b53d940c3b59.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Наиболее активными регионами РФ по числу самозанятых граждан, вступивших в программу страхования на случай временной нетрудоспособности, помимо Москвы и Петербурга, стали Краснодарский край, а также Свердловская, Челябинская и Нижегородская области, сообщили в Соцфонде. Программа страхования самозанятых граждан на случай временной нетрудоспособности стартовала в России с 2026 года. По ее условиям, плательщики налога на профессиональный доход получают право на оплачиваемый больничный, который гарантирован работающим по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам. "Наиболее активными субъектами по вступлению в программу стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, а также Свердловская, Челябинская и Нижегородская области. На эти регионы приходится свыше 30% всех участников эксперимента", - сообщается на сайте Соцфонда. Отмечается, что данный рейтинг отражает распределение регионов по общей численности самозанятых: чем их больше, тем больше участников программы. Однако чем дальше от верхних позиций, тем меньше работает соответствующее правило. "Например, Челябинская область, которая закрывает топ-7 регионов по добровольному страхованию, находится за пределами первой десятки по количеству зарегистрированных самозанятых. Впрочем, это лишь свидетельствует о не менее активной позиции субъекта по участию в эксперименте в сравнении с лидерами рейтинга", - добавляется в сообщении. Чтобы принять участие в эксперименте, самозанятому необходимо зарегистрироваться в Соцфонде и делать ежемесячные взносы - заявление о вступлении в программу принимается в приложении "Мой налог", на портале "Госуслуги", а также в клиентских службах Социального фонда.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Соцфонд назвал топ регионов по самозанятым с правом на оплачиваемый больничный
