https://1prime.ru/20260417/sotsfond-869231579.html

Назван топ регионов по числу самозанятых с оплачиваемым больничным

2026-04-17T13:44+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/76206/71/762067124_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_a81d488937f2747ec2f3b53d940c3b59.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Наиболее активными регионами РФ по числу самозанятых граждан, вступивших в программу страхования на случай временной нетрудоспособности, помимо Москвы и Петербурга, стали Краснодарский край, а также Свердловская, Челябинская и Нижегородская области, сообщили в Соцфонде. Программа страхования самозанятых граждан на случай временной нетрудоспособности стартовала в России с 2026 года. По ее условиям, плательщики налога на профессиональный доход получают право на оплачиваемый больничный, который гарантирован работающим по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам. "Наиболее активными субъектами по вступлению в программу стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, а также Свердловская, Челябинская и Нижегородская области. На эти регионы приходится свыше 30% всех участников эксперимента", - сообщается на сайте Соцфонда. Отмечается, что данный рейтинг отражает распределение регионов по общей численности самозанятых: чем их больше, тем больше участников программы. Однако чем дальше от верхних позиций, тем меньше работает соответствующее правило. "Например, Челябинская область, которая закрывает топ-7 регионов по добровольному страхованию, находится за пределами первой десятки по количеству зарегистрированных самозанятых. Впрочем, это лишь свидетельствует о не менее активной позиции субъекта по участию в эксперименте в сравнении с лидерами рейтинга", - добавляется в сообщении. Чтобы принять участие в эксперименте, самозанятому необходимо зарегистрироваться в Соцфонде и делать ежемесячные взносы - заявление о вступлении в программу принимается в приложении "Мой налог", на портале "Госуслуги", а также в клиентских службах Социального фонда.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, санкт-петербург, краснодарский край, социальный фонд