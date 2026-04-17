Назван топ регионов по числу самозанятых с оплачиваемым больничным - 17.04.2026, ПРАЙМ
Назван топ регионов по числу самозанятых с оплачиваемым больничным
Назван топ регионов по числу самозанятых с оплачиваемым больничным - 17.04.2026, ПРАЙМ
Назван топ регионов по числу самозанятых с оплачиваемым больничным
Наиболее активными регионами РФ по числу самозанятых граждан, вступивших в программу страхования на случай временной нетрудоспособности, помимо Москвы и... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T13:44+0300
2026-04-17T13:44+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Наиболее активными регионами РФ по числу самозанятых граждан, вступивших в программу страхования на случай временной нетрудоспособности, помимо Москвы и Петербурга, стали Краснодарский край, а также Свердловская, Челябинская и Нижегородская области, сообщили в Соцфонде. Программа страхования самозанятых граждан на случай временной нетрудоспособности стартовала в России с 2026 года. По ее условиям, плательщики налога на профессиональный доход получают право на оплачиваемый больничный, который гарантирован работающим по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам. "Наиболее активными субъектами по вступлению в программу стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, а также Свердловская, Челябинская и Нижегородская области. На эти регионы приходится свыше 30% всех участников эксперимента", - сообщается на сайте Соцфонда. Отмечается, что данный рейтинг отражает распределение регионов по общей численности самозанятых: чем их больше, тем больше участников программы. Однако чем дальше от верхних позиций, тем меньше работает соответствующее правило. "Например, Челябинская область, которая закрывает топ-7 регионов по добровольному страхованию, находится за пределами первой десятки по количеству зарегистрированных самозанятых. Впрочем, это лишь свидетельствует о не менее активной позиции субъекта по участию в эксперименте в сравнении с лидерами рейтинга", - добавляется в сообщении. Чтобы принять участие в эксперименте, самозанятому необходимо зарегистрироваться в Соцфонде и делать ежемесячные взносы - заявление о вступлении в программу принимается в приложении "Мой налог", на портале "Госуслуги", а также в клиентских службах Социального фонда.
москва
санкт-петербург
краснодарский край
общество , россия, москва, санкт-петербург, краснодарский край, социальный фонд
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Краснодарский край, Социальный фонд
13:44 17.04.2026
 
Назван топ регионов по числу самозанятых с оплачиваемым больничным

Соцфонд назвал топ регионов по самозанятым с правом на оплачиваемый больничный

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Наиболее активными регионами РФ по числу самозанятых граждан, вступивших в программу страхования на случай временной нетрудоспособности, помимо Москвы и Петербурга, стали Краснодарский край, а также Свердловская, Челябинская и Нижегородская области, сообщили в Соцфонде.
Программа страхования самозанятых граждан на случай временной нетрудоспособности стартовала в России с 2026 года. По ее условиям, плательщики налога на профессиональный доход получают право на оплачиваемый больничный, который гарантирован работающим по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам.
"Наиболее активными субъектами по вступлению в программу стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, а также Свердловская, Челябинская и Нижегородская области. На эти регионы приходится свыше 30% всех участников эксперимента", - сообщается на сайте Соцфонда.
Отмечается, что данный рейтинг отражает распределение регионов по общей численности самозанятых: чем их больше, тем больше участников программы. Однако чем дальше от верхних позиций, тем меньше работает соответствующее правило.
"Например, Челябинская область, которая закрывает топ-7 регионов по добровольному страхованию, находится за пределами первой десятки по количеству зарегистрированных самозанятых. Впрочем, это лишь свидетельствует о не менее активной позиции субъекта по участию в эксперименте в сравнении с лидерами рейтинга", - добавляется в сообщении.
Чтобы принять участие в эксперименте, самозанятому необходимо зарегистрироваться в Соцфонде и делать ежемесячные взносы - заявление о вступлении в программу принимается в приложении "Мой налог", на портале "Госуслуги", а также в клиентских службах Социального фонда.
