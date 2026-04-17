Экономист объяснила, как спекулянты могут обрушить валюту через золото

2026-04-17T06:06+0300

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Спекулянты теоретически могут использовать золото для дестабилизации национальных валют. Хотя в современной денежной системе валюта напрямую не обеспечена золотом, наличие крупных золотых резервов у страны может стать уязвимостью при определённых условиях, рассказала агентству "Прайм" завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.По словам эксперта, падение мировых цен на золото приводит к отрицательной переоценке золотой части международных резервов. Если доля золота в резервах страны высока (например, в России — 48,3%, в Италии — 79,3%, в Кыргызстане — 75,5%), резкое снижение цены металла способно заметно сократить долларовую стоимость резервов."Это, в свою очередь, может подорвать доверие инвесторов к устойчивости национальной валюты и спровоцировать её ослабление", - считает финансист.Наличие больших золотых резервов само по себе не делает валюту защищённой от спекулятивной атаки. Спекулянты могут сыграть на ожиданиях: если они увидят, что цена золота падает, а страна чрезмерно зависит от этого актива, они начнут открывать короткие позиции по валюте, усиливая давление.Прямой механизм обрушения валюты через золото отсутствует, но косвенное влияние через психологию рынка и переоценку резервов возможно, уточнила Фрумина."Таким рискам в первую очередь подвержены валюты развивающихся стран с высокой долей золота в резервах и низкой ликвидностью финансовых рынков. Доллар, евро, фунт и иена гораздо более устойчивы, поскольку их курс определяется прежде всего способностью государства занимать в собственной валюте, объёмом рынка и международным спросом", - добавила она.Чтобы минимизировать риски, центральным банкам не стоит резко менять структуру резервов. Оптимальная стратегия — сохранять золото как стратегический страховой актив, особенно в условиях санкционных ограничений, но при этом диверсифицировать резервы, не делая ставку исключительно на один инструмент.

