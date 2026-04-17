Россия сохранила второе место по поставкам СПГ в ЕС

Доля России среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в феврале этого года составила 13,7%, таким образом РФ сохранила за собой второе место

2026-04-17T14:03+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Доля России среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в феврале этого года составила 13,7%, таким образом РФ сохранила за собой второе место, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата. При этом в поставках трубопроводного газа доля составила 11,6%. Здесь Россия опустилась на четвертое место с третьего. ЕС за февраль импортировал из России СПГ на 454,1 миллиона евро, а трубопроводного газа - на 299,2 миллиона евро. Кроме России основными поставщиками сжиженного природного газа в Евросоюз в феврале текущего года стали США, поставив СПГ на 1,79 миллиарда евро (54%), Нигерия - 270,7 миллиона (8%), Катар - 205,9 миллиона и Норвегия - 192,1 миллиона (по 6%). В топ-5 поставщиков трубопроводного газа вошли Норвегия - 825,5 миллиона евро (32%), Алжир - 722,3 миллиона (28%), Великобритания - 340,6 миллиона (13%) и Азербайджан - 277,6 миллиона (11%). Общий объем импорта сжиженного природного газа объединением за месяц составил 3,32 миллиарда евро, а трубопроводного - 2,58 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20260417/evrostat-869230895.html

