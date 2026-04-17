https://1prime.ru/20260417/spros-869224482.html

Спрос на онлайн-кредиты в России в первом квартале стал рекордным за год, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру" (есть у РИА Новости). | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T04:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869224482.jpg?1776388661

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Спрос на онлайн-кредиты в России в первом квартале стал рекордным за год, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру" (есть у РИА Новости). "В начале 2026 года спрос на онлайн-кредиты в России достиг максимальных значений за последний год", - говорится в исследовании, основанном на активности более 24 миллионов пользователей платформы. Отмечается, что исследование учитывало данные за первый квартал 2026 года, их динамику к предшествующему кварталу и к первому кварталу прошлого года. Наиболее заметный рост спроса на онлайн-кредиты в первом квартале показал сегмент необеспеченных кредитов. Количество заявок на кредиты наличными выросло на 52% к первому кварталу прошлого года и на 14% - к четвертому кварталу, а на кредитные карты - на 102% и 31% соответственно. Спрос на микрозаймы в годовом выражении вырос почти вдвое - на 181%. Уточняется, что среди причин роста спроса в этом сегменте - переток части заемщиков, которым сложнее получить одобрение в банках. При этом в обеспеченном сегменте динамика оказалась более сдержанной, говорится в исследовании. Спрос на автокредиты в первом квартале снизился на 2% относительно пиков конца 2025 года, но в годовом выражении остался выше почти в шесть раз. Популярность оформления ипотеки сократилась в квартальном выражении на 10%, а в годовом - выросла на 21%. При этом спрос на кредиты под залог недвижимости за год снизился на 31%. Это объясняется тем, что разница в ставках с необеспеченными кредитами сократилась и заемщики все реже готовы использовать недвижимость как залог ради ограниченной выгоды, говорится в исследовании. Рост спроса на кредиты сопровождается снижением ставок. В первом квартале 2026 года средняя ставка по ипотеке составила 19,3% годовых (-5,8 п.п. в годовом выражении) - это самое заметное снижение среди ключевых продуктов. Ставки по кредитам под залог недвижимости снизились до 23,9% (-4,1 п.п.), по автокредитам - до 24,5% (-3,3 п.п.), по кредитным картам - до 28,8% (-3,3 п.п.). Меньше всего ставка снизилась в кредитах наличными - до 28,2% (-1 п.п.), уточняется в исследовании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

