СМИ: США предупредили Европу о возможных задержках в поставках вооружений

СМИ: США предупредили Европу о возможных задержках в поставках вооружений - 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T00:01+0300

ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. США уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения военных нужд в условиях конфликта с Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Официальные лица США проинформировали европейских коллег о вероятных задержках в поставках некоторых видов вооружений по ранее заключенным контрактам, поскольку продолжающаяся война с Ираном истощает запасы оружия", - пишет агентство. Ожидается, что задержки в поставках затронут ряд европейских стран, в том числе страны Прибалтики и Скандинавии, отмечается в публикации. Ранее директор агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз заявил, что Пентагону потребуется несколько лет на восполнение запасов вооружений, израсходованных в ходе военной операции против Ирана. При этом, по подсчетам портала Iran War Cost Tracker, стоимость операции США против Ирана за 45 дней с ее начала превысила 51 миллиард долларов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

мировая экономика, сша, иран, прибалтика