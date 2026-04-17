В США прогнозируют рост цен на бензин в отдельных штатах
2026-04-17T02:56+0300
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Цены на бензин в США на фоне агрессии против Ирана и спровоцированной этим турбулентности на мировом нефтяном рынке могут в отдельных штатах подняться до 6,5 доллара за галлон, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Средняя цена на бензоколонке будет балансировать в уже знакомых нам пределах от 4,15 до 6,5 доллара за галлон, в зависимости от штата. Я сомневаюсь, что мы увидим значительный рост даже в случае возобновления военных действий, поскольку цена была на этом уровне даже в самые горячие моменты конфликта", - сказал Шостак.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Эксперт Шостак: цены на бензин в США могут вырасти до 6,5 доллара за галлон
