В США прогнозируют рост цен на бензин в отдельных штатах

2026-04-17T02:56+0300

ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Цены на бензин в США на фоне агрессии против Ирана и спровоцированной этим турбулентности на мировом нефтяном рынке могут в отдельных штатах подняться до 6,5 доллара за галлон, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. "Средняя цена на бензоколонке будет балансировать в уже знакомых нам пределах от 4,15 до 6,5 доллара за галлон, в зависимости от штата. Я сомневаюсь, что мы увидим значительный рост даже в случае возобновления военных действий, поскольку цена была на этом уровне даже в самые горячие моменты конфликта", - сказал Шостак. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

мировая экономика, сша, иран, израиль