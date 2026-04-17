СМИ раскрыли, к чему США готовятся на Кубе
RS назвал возможную операцию Вашингтона на Кубе отвлекающим маневром
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Усилившаяся риторика Белого дома о возможной операции США на Кубе может быть отвлекающим маневром, пишет американский журнал Responsible Statecraft.
По словам автора, такой маневр призван помочь Вашингтону выбраться из "трясины", в которую американская администрация загнала себя на Ближнем Востоке.
При этом, поясняет журнал, несмотря на то что президент США Дональд Трамп еще не принял решение о действиях в отношении Гаваны, а долгосрочная стратегия в отношении острова не определена, члены конгресса не ждут начала удара.
В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном. Днем ранее президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель отметил, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну. При этом достижение соглашения с Вашингтоном он назвал трудным, но возможным, подчеркнув, что военной агрессии не может быть оправдания.
В конце января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.
С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.