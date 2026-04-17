СМИ раскрыли, к чему США готовятся на Кубе - 17.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, к чему США готовятся на Кубе
СМИ раскрыли, к чему США готовятся на Кубе - 17.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, к чему США готовятся на Кубе
Усилившаяся риторика Белого дома о возможной операции США на Кубе может быть отвлекающим маневром, пишет американский журнал Responsible Statecraft. | 17.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Усилившаяся риторика Белого дома о возможной операции США на Кубе может быть отвлекающим маневром, пишет американский журнал Responsible Statecraft."Поскольку дипломатический прогресс между двумя странами (США и Кубой. — Прим. ред.), похоже, застопорился, возобновившиеся угрозы военных действий США против небольшого острова у берегов Штатов могут стать полезным отвлекающим маневром для администрации", — говорится в публикации.По словам автора, такой маневр призван помочь Вашингтону выбраться из "трясины", в которую американская администрация загнала себя на Ближнем Востоке.При этом, поясняет журнал, несмотря на то что президент США Дональд Трамп еще не принял решение о действиях в отношении Гаваны, а долгосрочная стратегия в отношении острова не определена, члены конгресса не ждут начала удара.В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном. Днем ранее президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель отметил, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну. При этом достижение соглашения с Вашингтоном он назвал трудным, но возможным, подчеркнув, что военной агрессии не может быть оправдания.В конце января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.
куба, сша, дональд трамп
КУБА, США, Дональд Трамп
05:09 17.04.2026
 
СМИ раскрыли, к чему США готовятся на Кубе

RS назвал возможную операцию Вашингтона на Кубе отвлекающим маневром

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Усилившаяся риторика Белого дома о возможной операции США на Кубе может быть отвлекающим маневром, пишет американский журнал Responsible Statecraft.
"Поскольку дипломатический прогресс между двумя странами (США и Кубой. — Прим. ред.), похоже, застопорился, возобновившиеся угрозы военных действий США против небольшого острова у берегов Штатов могут стать полезным отвлекающим маневром для администрации", — говорится в публикации.
По словам автора, такой маневр призван помочь Вашингтону выбраться из "трясины", в которую американская администрация загнала себя на Ближнем Востоке.
При этом, поясняет журнал, несмотря на то что президент США Дональд Трамп еще не принял решение о действиях в отношении Гаваны, а долгосрочная стратегия в отношении острова не определена, члены конгресса не ждут начала удара.
В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном. Днем ранее президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель отметил, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну. При этом достижение соглашения с Вашингтоном он назвал трудным, но возможным, подчеркнув, что военной агрессии не может быть оправдания.
В конце января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.
С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.
 
КУБАСШАДональд Трамп
 
 
