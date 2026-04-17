СМИ: Хегсет крупно опозорился в Пентагоне - 17.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Хегсет крупно опозорился в Пентагоне
Говоря об операции по спасению американских летчиков в Иране, глава Пентагона, Пит Хегсет, обратился к тексту из фильма "Криминальное чтиво", используя его... | 17.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Говоря об операции по спасению американских летчиков в Иране, глава Пентагона, Пит Хегсет, обратился к тексту из фильма "Криминальное чтиво", используя его вместо библейской фразы. Об этом сообщает американское издание USA Today.
Данный инцидент произошел на богослужении в здании Пентагона.
"Хегсет, который ранее молился о "всепоглощающей жестокости действий" во время богослужения, похоже, перефразировал цитату, вероятно, из "Криминального чтива", а не из Священного Писания", — говорится в материале.
По информации издания, вместо использования фразы "Я Господь" из Библии, Хегсет произнес позывной "Сэнди Один", повторив речь персонажа, которого исполнил Сэмюэль Л. Джексон в фильме Квентина Тарантино.
"Остальная часть цитаты Хегсета очень точно повторяет вымышленный стих из книги пророка Иезекииля 25:17, который персонаж Сэмюэля Л. Джексона, Джулс Уиннфилд, цитирует перед убийством персонажа в фильме "Криминальное чтиво", — говорится в материале.
Автор материала отмечает, что несмотря на совпадения, фраза из фильма придаёт дополнительный смысл, возникающий из сюжетного контекста картины, который никак не связан с оправданием действий в Иране.
"Криминальное чтиво" — культовая работа режиссера Квентина Тарантино, зарекомендовавшая себя шедевром благодаря уникальному сценарию. Критики высоко оценили её самобытность, нетрадиционное построение и необычную стилистику, признавая в ней образец постмодернистского киноискусства.
