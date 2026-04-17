Иран жестко высмеял Хегсета после конфуза в Пентагоне
2026-04-17T05:15+0300
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Посольство Ирана в Турции высмеяло министра обороны Пита Хегсета за ошибку, которую он допустил во время молитвы в Пентагоне, соответствующий пост размещен на странице дипмиссии в соцсети Х.Ранее СМИ сообщили, что Хегсет, говоря о спасательной операции американских летчиков в Иране, процитировал монолог из фильма "Криминальное чтиво", выдав его за библейскую молитву."Нам с вами нужно быть благодарными за то, что Пит Хегсет не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона!!!. Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии", — говорится в публикации."Криминальное чтиво" — культовый кинофильм режиссера Квентина Тарантино. Он считается шедевром Тарантино благодаря своему сценарию. За ее саморефлексивность, нетрадиционную структуру и особенную стилизацию критики назвали картину примером постмодернистского кино.
