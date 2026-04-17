В Вашингтоне обратились к Трампу с ультиматумом
Сенатор Ван Холлен: CША обязаны прекратить поставки оружия Израиля
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Сенатор от демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что США необходимо прекратить поставки вооружений Израилю, а также предпринять все возможные усилия, чтобы заблокировать действия президента США Дональда Трампа. Эта позиция была выражена в социальной сети X после того, как попытка остановить военную помощь Тель-Авиву провалилась.
"Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой", — написал он.
Сенатор обвинил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в инициировании конфликта с Ираном, осуществлении атак на Ливан и агрессии против мирных жителей в секторе Газа.
В среду некоторые сенаторы-демократы отказались поддержать резолюции, предложенные их коллегой Берни Сандерсом, которые нацелены на блокировку почти 450 миллионов долларов, предназначенных для продажи оружия Израилю. В результате резолюции не были приняты.
Издание The New Republic сообщает, что решение 11 демократов голосовать против этих резолюций вызвало громкий скандал.
28 февраля США и Израиль начали проводить удары по объектам на территории Ирана, что привело к жертвам численностью более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о временном прекращении огня. В Исламабаде прошли переговоры, однако они не принесли результата. Сообщений о возобновлении боевых действий не поступало, но США инициировали блокаду иранских портов. Посредники работают над организацией нового раунда переговоров.
2 марта, на фоне нападения на Иран, напряженность между Израилем и Ливаном возросла, так как ливанская шиитская организация "Хезболлах" поддержала Тегеран. С 16 марта Израиль начал наземные операции на юге Ливана и наносит удары по его городам, включая столицу. После объявления о будущем двухнедельном перемирии между Ираном и США "Хезболлах" приостановила свои действия против Израиля, но возобновила их, столкнувшись с интенсивными израильскими атаками по Ливану. Президент США Дональд Трамп накануне заявил о договоренности о перемирии.