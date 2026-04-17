В Вашингтоне обратились к Трампу с ультиматумом - 17.04.2026, ПРАЙМ
В Вашингтоне обратились к Трампу с ультиматумом
В Вашингтоне обратились к Трампу с ультиматумом - 17.04.2026, ПРАЙМ
В Вашингтоне обратились к Трампу с ультиматумом
Сенатор от демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что США необходимо прекратить поставки вооружений Израилю, а также предпринять все возможные усилия,... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T07:26+0300
2026-04-17T07:26+0300
мировая экономика
общество
сша
израиль
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Сенатор от демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что США необходимо прекратить поставки вооружений Израилю, а также предпринять все возможные усилия, чтобы заблокировать действия президента США Дональда Трампа. Эта позиция была выражена в социальной сети X после того, как попытка остановить военную помощь Тель-Авиву провалилась."Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой", — написал он.Сенатор обвинил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в инициировании конфликта с Ираном, осуществлении атак на Ливан и агрессии против мирных жителей в секторе Газа.В среду некоторые сенаторы-демократы отказались поддержать резолюции, предложенные их коллегой Берни Сандерсом, которые нацелены на блокировку почти 450 миллионов долларов, предназначенных для продажи оружия Израилю. В результате резолюции не были приняты. Издание The New Republic сообщает, что решение 11 демократов голосовать против этих резолюций вызвало громкий скандал. 28 февраля США и Израиль начали проводить удары по объектам на территории Ирана, что привело к жертвам численностью более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о временном прекращении огня. В Исламабаде прошли переговоры, однако они не принесли результата. Сообщений о возобновлении боевых действий не поступало, но США инициировали блокаду иранских портов. Посредники работают над организацией нового раунда переговоров. 2 марта, на фоне нападения на Иран, напряженность между Израилем и Ливаном возросла, так как ливанская шиитская организация "Хезболлах" поддержала Тегеран. С 16 марта Израиль начал наземные операции на юге Ливана и наносит удары по его городам, включая столицу. После объявления о будущем двухнедельном перемирии между Ираном и США "Хезболлах" приостановила свои действия против Израиля, но возобновила их, столкнувшись с интенсивными израильскими атаками по Ливану. Президент США Дональд Трамп накануне заявил о договоренности о перемирии.
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967323_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_143491d7979bcf4b9f1fc3c895f92068.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху
Мировая экономика, Общество , США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
07:26 17.04.2026
 
В Вашингтоне обратились к Трампу с ультиматумом

Сенатор Ван Холлен: CША обязаны прекратить поставки оружия Израиля

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Сенатор от демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что США необходимо прекратить поставки вооружений Израилю, а также предпринять все возможные усилия, чтобы заблокировать действия президента США Дональда Трампа. Эта позиция была выражена в социальной сети X после того, как попытка остановить военную помощь Тель-Авиву провалилась.
"Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой", — написал он.
СМИ рассказали, с чем столкнулся Трамп из-за Ирана
Вчера, 04:51
СМИ рассказали, с чем столкнулся Трамп из-за Ирана
Вчера, 04:51
Сенатор обвинил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в инициировании конфликта с Ираном, осуществлении атак на Ливан и агрессии против мирных жителей в секторе Газа.
В среду некоторые сенаторы-демократы отказались поддержать резолюции, предложенные их коллегой Берни Сандерсом, которые нацелены на блокировку почти 450 миллионов долларов, предназначенных для продажи оружия Израилю. В результате резолюции не были приняты.
Издание The New Republic сообщает, что решение 11 демократов голосовать против этих резолюций вызвало громкий скандал.
"Рискованный удар". В США забили тревогу из-за шага против Ирана
15 апреля, 23:09
"Рискованный удар". В США забили тревогу из-за шага против Ирана
15 апреля, 23:09
28 февраля США и Израиль начали проводить удары по объектам на территории Ирана, что привело к жертвам численностью более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о временном прекращении огня. В Исламабаде прошли переговоры, однако они не принесли результата. Сообщений о возобновлении боевых действий не поступало, но США инициировали блокаду иранских портов. Посредники работают над организацией нового раунда переговоров.
2 марта, на фоне нападения на Иран, напряженность между Израилем и Ливаном возросла, так как ливанская шиитская организация "Хезболлах" поддержала Тегеран. С 16 марта Израиль начал наземные операции на юге Ливана и наносит удары по его городам, включая столицу. После объявления о будущем двухнедельном перемирии между Ираном и США "Хезболлах" приостановила свои действия против Израиля, но возобновила их, столкнувшись с интенсивными израильскими атаками по Ливану. Президент США Дональд Трамп накануне заявил о договоренности о перемирии.
"Отдает отчаянием": в США запаниковали из-за состояния Трампа
Вчера, 07:36
"Отдает отчаянием": в США запаниковали из-за состояния Трампа
Вчера, 07:36
 
Мировая экономикаОбществоСШАИЗРАИЛЬИРАНДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
