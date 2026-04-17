"Разбивает сердце". Произошедшее на авианосцах вблизи Ирана потрясло США
USA Today: на американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln заканчивается еда
© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, развернутых на Ближнем Востоке во время конфликта с Ираном, заканчивается еда, передает USA Today со ссылкой на источники.
"Еда безвкусная, ее катастрофически мало, и они (экипаж – прим.ред.) постоянно голодны. Это просто разбивает сердце", — передает издание слова пастора церкви в Шепердстауне Карен Эрскин-Валентайн, которая вызвалась помочь морякам и собрать для них необходимые продукты.
По словам неназванного морского пехотинца, военнослужащие на корабле питаются нерегулярно, а также делят еду поровну, если одному достается больше, чем другим.
"Боевой дух будет на рекордно низком уровне", — поделился он.
Ранее сообщалось, что авианосец ВМС США "Джеральд Форд", задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, в последнее время часто фигурирует в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля на прошлой неделе. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.