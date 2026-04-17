https://1prime.ru/20260417/sudno-869224583.html

Через Панамский канал в первом полугодии 2026 года прошли 6284 судна

2026-04-17T04:23+0300

бизнес

экономика

панамский канал

ближний восток

катар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869224583.jpg?1776389423

МЕХИКО, 17 апр - ПРАЙМ. Через Панамский канал по итогам первого полугодия 2026 финансового года прошли 6284 судна большого водоизмещения, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из статистики администрации канала. Согласно опубликованным на сайте канала цифрам, основную часть трафика составляют суда типа Panamax - 4528 проходов, или 72,06% от общего числа, тогда как через шлюзы для более крупных Neopanamax прошли 1756 судов (27,94%). Годом ранее общее число проходов составило 6062. Таким образом, прирост трафика составил 3,66%. Администратор Панамского канала Рикаурте Васкес ранее заявлял местным СМИ, что показатели этого полугодия будут высокими из-за изменений в международных маршрутах, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. "В этом году у нас было от 36 до 38 транзитов в день. Вероятно, что такие грузы, как сжиженный природный газ (СПГ), поступающие из Катара, будут перенаправлены в Соединенные Штаты, что приведет к увеличению спроса на канал", - сказал Васкес в конце марта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

