Через Панамский канал в первом полугодии 2026 года прошли 6284 судна - 17.04.2026, ПРАЙМ
Через Панамский канал в первом полугодии 2026 года прошли 6284 судна
Через Панамский канал в первом полугодии 2026 года прошли 6284 судна - 17.04.2026, ПРАЙМ
Через Панамский канал в первом полугодии 2026 года прошли 6284 судна
Через Панамский канал по итогам первого полугодия 2026 финансового года прошли 6284 судна большого водоизмещения, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T04:23+0300
2026-04-17T04:30+0300
панамский канал
ближний восток
катар
МЕХИКО, 17 апр - ПРАЙМ. Через Панамский канал по итогам первого полугодия 2026 финансового года прошли 6284 судна большого водоизмещения, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из статистики администрации канала. Согласно опубликованным на сайте канала цифрам, основную часть трафика составляют суда типа Panamax - 4528 проходов, или 72,06% от общего числа, тогда как через шлюзы для более крупных Neopanamax прошли 1756 судов (27,94%). Годом ранее общее число проходов составило 6062. Таким образом, прирост трафика составил 3,66%. Администратор Панамского канала Рикаурте Васкес ранее заявлял местным СМИ, что показатели этого полугодия будут высокими из-за изменений в международных маршрутах, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. "В этом году у нас было от 36 до 38 транзитов в день. Вероятно, что такие грузы, как сжиженный природный газ (СПГ), поступающие из Катара, будут перенаправлены в Соединенные Штаты, что приведет к увеличению спроса на канал", - сказал Васкес в конце марта.
панамский канал
ближний восток
катар
бизнес, панамский канал, ближний восток, катар
Бизнес, Экономика, Панамский канал, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КАТАР
04:23 17.04.2026 (обновлено: 04:30 17.04.2026)
 
Через Панамский канал в первом полугодии 2026 года прошли 6284 судна

Через Панамский канал в первом полугодии 2026 года прошли 6284 судна

МЕХИКО, 17 апр - ПРАЙМ. Через Панамский канал по итогам первого полугодия 2026 финансового года прошли 6284 судна большого водоизмещения, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из статистики администрации канала.
Согласно опубликованным на сайте канала цифрам, основную часть трафика составляют суда типа Panamax - 4528 проходов, или 72,06% от общего числа, тогда как через шлюзы для более крупных Neopanamax прошли 1756 судов (27,94%).
Годом ранее общее число проходов составило 6062. Таким образом, прирост трафика составил 3,66%.
Администратор Панамского канала Рикаурте Васкес ранее заявлял местным СМИ, что показатели этого полугодия будут высокими из-за изменений в международных маршрутах, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.
"В этом году у нас было от 36 до 38 транзитов в день. Вероятно, что такие грузы, как сжиженный природный газ (СПГ), поступающие из Катара, будут перенаправлены в Соединенные Штаты, что приведет к увеличению спроса на канал", - сказал Васкес в конце марта.
 
ЭкономикаБизнесПанамский каналБЛИЖНИЙ ВОСТОККАТАР
 
 
