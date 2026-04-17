Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива - 17.04.2026, ПРАЙМ
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие для коммерческого судоходства. | 17.04.2026, ПРАЙМ
16:39 17.04.2026
 
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие для коммерческого судоходства.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
"Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к полноценному судоходству. Спасибо!" - написал президент США в своей соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля сообщили о прекращении огня на две недели.
Свободное судоходство в Ормузском проливе называлось США одним из условий соблюдения перемирия с Ираном, который, в свою очередь, указывал в качестве одного из условий перемирия прекращение огня в Ливане.
